कानपुर में दुखद हादसा; पांडू नहर में मिले लापता दोनों दोस्तों के शव, सोमवार रात घर से बिना बताए निकले थे
सचेंडी थाना क्षेत्र का मामला. मोबाइल बंद मिलने पर परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 10:35 AM IST
कानपुर : सचेंडी क्षेत्र में सोमवार रात घर से निकले दो दोस्तों सुरार गांव निवासी दीपक पाण्डेय (30) और ठठिया, रसूरा निवासी अंकित कमल (28) के लापता होने के बाद मंगलवार देर रात उनके शव क्षेत्र की पांडू नहर से बरामद किए गए. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों युवक अपनी कार से बिना किसी को कुछ बताए घर से निकले थे. दोनों देर रात तक वापस नहीं लौटे और उनके फोन भी बंद मिले. इससे चिंतित परिजनों ने मंगलवार दोपहर थाने पहुंचकर उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब छानबीन शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ग्राम बच्छुपुर के पास लगे कैमरे में उनकी कार ट्रैस हुई. कार की पहचान के बाद के आधार पर पुलिस ने नहर किनारे तलाश की तो बच्छुपुर पुल के पास पानी में दुर्घटनाग्रस्त कार डूबी मिली. जिसे पुलिस ने बाहर निकलवाया, लेकिन उसमें दोनों युवक नहीं थे. इस जानकारी होते ही परिजनों ने घटनास्थल पर हंगामा शुरू कर दिया.
हंगामे की सूचना मिलने पर एसीपी पनकी अमित चौरसिया, सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा और एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों को शांत कराते हुए गोताखोरों की मदद से नहर में सर्च ऑपरेशन तेज करवाया. कड़े संघर्ष के बाद गोताखोरों ने दुर्घटनाग्रस्त कार से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर दीपक पाण्डेय और अंकित कमल के शव बरामद किए.
एसीपी अमित चौरसिया ने बताया कि सचेंडी थाने में दोनों युवकों की गुमशुदगी दर्ज कर तत्काल टीमें गठित की गई थीं. सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्छुपुर गांव के पास नहर में कार मिलने पर गोताखोरों की सहायता से दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. वहीं मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दीपक पांडेय के पिता राकेश पांडेय अपने बेटे का शव देखकर बुरी तरह टूट गए हैं. दीपक निजी कंपनी में काम करता था. अपने पीछे पत्नी सृष्टि तथा महज एक साल की मासूम बेटी प्रियांशी को छोड़ गया है.
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