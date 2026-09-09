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कानपुर में दुखद हादसा; पांडू नहर में मिले लापता दोनों दोस्तों के शव, सोमवार रात घर से बिना बताए निकले थे

कानपुर में दुखद हादसा; दो दोस्तों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )