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KANPUR में आज ट्रैफिक डायवर्जन, परेड रामलीला और रावण वध को लेकर एडवाइजरी जारी

कानपुर: परेड रामलीला, रावण वध और दशहरा मेले के बड़े आयोजन को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. पुलिस की ओर से जारी डायवर्जन प्लान के अनुसार मंगलवार को शाम 5:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद या परिवर्तित रहेगी. पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए तय किए गए वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें.



यातायात पुलिस के अनुसार लालइमली चौराहे से कारसेट परेड की तरफ जाने वाले वाहनों को लालइमली चौराहे से सिलवर्टन तिराहा होते हुए निकाला जाएगा. एमजी कॉलेज चौराहे से कारसेट और नवीन मार्केट जाने वाली गाड़ियों को सिलवर्टन तिराहा और ग्रीन पार्क चौराहा होकर भेजा जाएगा. इसी तरह बड़ा चौराहे से परेड जाने वाले वाहनों को मेस्टन रोड और मूलगंज चौराहा होकर निकलना होगा. चेतना चौराहे से बड़ा चौराहे की तरफ जाने वाले रास्ते के लिए व्यायामशाला और मेघदूत तिराहा का मार्ग निर्धारित किया गया है. वहीं मेघदूत तिराहे से बड़ा चौराहे की ओर जाने वाली गाड़ियां वीआईपी रोड और सरसैया घाट होकर अपने स्थान तक जा सकेंगी.



इसी कड़ी में यतीमखाना चौराहे से परेड की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे और उन्हें लालइमली चौराहे की ओर डायवर्ट किया जाएगा. म्योर मिल की तरफ से आने वाले वाहनों को कारसेट की बजाय एमजी कॉलेज चौराहे या भार्गव हॉस्पिटल रास्ते पर भेजा जाएगा. लैंडमार्क तिराहे और गिलिस बाजार चौराहा या कोतवाली से परेड की तरफ जाने वाली गाड़ियों को बड़ा चौराहा और मूलगंज चौराहा होकर निकाला जाएगा. इसके अलावा, मूलगंज चौराहे से सद्भावना चौराहे की ओर जाने वाली गाड़ियां बड़ा चौराहा होकर आगे बढ़ सकेंगी.



दशहरा मेले और रामलीला में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग के विशेष प्रबंध किए हैं. परेड चौराहे पर क्रिस्टल पार्किंग, चेतना चौराहे से सरसैया घाट चौराहे के बीच पार्किंग और नगर निगम इंटर कॉलेज के पास गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था की गई है. एमजी कॉलेज चौराहे के पास खाली मिल की जमीन, उर्सला अस्पताल रोड के किनारे और जीआईसी कॉलेज परिसर में भी वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं.



