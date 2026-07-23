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कानपुर में जाम से मिलेगी राहत; डीसीपी ट्रैफिक ने बनाया मास्टर प्लान, 14 रूट्स पर मार्शल तैनात

बारिश के कारण लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने 14 प्रमुख रूट्स पर मार्शल तैनात किये हैं.

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डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने 14 प्रमुख चौराहों पर तैनात किए मार्शल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:50 AM IST

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कानपुर: कानपुर के प्रमुख चौराहों से अक्सर ही ऐसे नजारे और तस्वीरें सामने आती हैं, जिनमें भीषण जाम के बीच कभी स्कूली बच्चे परेशान हो जाते हैं. कभी भयंकर दर्द से पीड़ित मरीजों की एंबुलेंस अस्पताल तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करती दिखती है.

शहर में पिछले कुछ माह में ऐसे हादसे भी हुए, जब जाम के चलते आमजन की जानें तक चली गईं. अब बारिश का सीजन है और बारिश होने के बाद तो शहर के कई चौराहों का जाम से बुरा हाल हो जाता है.

जानकारी देते डीसीपी ट्रैफिक रविन्द्र कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

14 प्रमुख रूट्स पर मार्शल तैनात: ऐसे में राहगीरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अब खुद डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने प्लान तैयार किया है. डीसीपी ट्रैफिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि उन्होंने 14 ऐसे रूट्स चिन्हित किए हैं जहां सुरक्षा मार्शलों की तैनाती की गई है. इन प्रमुख रूट्स में रामादेवी, बड़ा चौराहा, घंटाघर, जरीब चौकी, नौबस्ता और टाटमिल समेत अन्य व्यस्त चौराहे शामिल हैं. ईटीवी भारत संवाददाता से टाटमिल चौराहे के समीप बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जाम से निजात दिलाने के लिए विभाग की ओर से कई और प्रयास भी किए गए हैं.

झकरकटी बस अड्डे के पास बसों का कब्जा: उन्होंने बताया कि सप्ताह में तीन दिनों तक खुद उनके द्वारा ही विभिन्न चौराहों का धरातलीय निरीक्षण किया जा रहा है. शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में शामिल टाटमिल चौराहा को लेकर कानपुर के आमजन का कहना था कि यहां चौराहे से पहले झकरकटी बस अड्डा से कुछ दूरी पर बने पुल के आधे भाग में बसें खड़ी रहती हैं. इससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित होता है और अगर आपको समय से बस पकड़नी है या कानपुर सेंट्रल पहुंचकर ट्रेन पकड़नी है, तो भी आप समय से नहीं पहुंच सकते. टाटमिल पर जो दिक्कतें हैं, उन्हें लेकर डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि एक माह में आठ हजार ऐसी बसों का चालान किया गया है जो लगातार समस्याएं बढ़ा रही थीं.

बसों के अवैध ठहराव पर बड़ा एक्शन: उन्होंने बताया कि आरएम रोडवेज को कई बार पत्र लिखा गया और एआरएम को भी पूरी जानकारी दी गई, लेकिन उनके स्तर से कोई सुधार नहीं किया गया. वहीं, इस पूरे मामले पर आरएम रोडवेज महेश कुमार का कहना था कि टाटमिल चौराहा पर जो सिग्नल लगे हैं, उनकी टाइमिंग अगर कम कर दी जाए तो जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी. दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय से ही कानपुरवासियों को इस रोजाना के जाम से स्थायी राहत मिल सकती है.

ट्रैफिक विभाग ने की ये कार्रवाई:

  • जरीब चौकी, घंटाघर समेत अन्य चौराहों पर दुकानों के आगे रस्सी बांधी गई.
  • रावतपुर चौराह, गोल चौराहा, कल्याणपुर समेत अन्य पर ई-रिक्शा व आटो चालकों को 100 मीटर दूर खड़ा किया गया.
  • अधिक ट्रैफिक लोड वाले चौराहों पर ठेला, रेहड़ी पटरी वालों को चौराहों से हटाया गया.
  • शहर के कई स्थानों पर क्रांसिंग के सामने से रास्ता डायवर्ट कर मोड़ बनाए गए हैं.
  • झकरकटी बस अड्डे के निर्माण के बाद जल्द सिग्नेचर सिटी बस अड्डा से बसों के संचालन की तैयारी.

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