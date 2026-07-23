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कानपुर में जाम से मिलेगी राहत; डीसीपी ट्रैफिक ने बनाया मास्टर प्लान, 14 रूट्स पर मार्शल तैनात

डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने 14 प्रमुख चौराहों पर तैनात किए मार्शल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के प्रमुख चौराहों से अक्सर ही ऐसे नजारे और तस्वीरें सामने आती हैं, जिनमें भीषण जाम के बीच कभी स्कूली बच्चे परेशान हो जाते हैं. कभी भयंकर दर्द से पीड़ित मरीजों की एंबुलेंस अस्पताल तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करती दिखती है. शहर में पिछले कुछ माह में ऐसे हादसे भी हुए, जब जाम के चलते आमजन की जानें तक चली गईं. अब बारिश का सीजन है और बारिश होने के बाद तो शहर के कई चौराहों का जाम से बुरा हाल हो जाता है. जानकारी देते डीसीपी ट्रैफिक रविन्द्र कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) 14 प्रमुख रूट्स पर मार्शल तैनात: ऐसे में राहगीरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अब खुद डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने प्लान तैयार किया है. डीसीपी ट्रैफिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि उन्होंने 14 ऐसे रूट्स चिन्हित किए हैं जहां सुरक्षा मार्शलों की तैनाती की गई है. इन प्रमुख रूट्स में रामादेवी, बड़ा चौराहा, घंटाघर, जरीब चौकी, नौबस्ता और टाटमिल समेत अन्य व्यस्त चौराहे शामिल हैं. ईटीवी भारत संवाददाता से टाटमिल चौराहे के समीप बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जाम से निजात दिलाने के लिए विभाग की ओर से कई और प्रयास भी किए गए हैं.