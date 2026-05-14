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कानपुर के जाम में रेंगती रही एंबुलेंस; समय पर अस्पताल न पहुंचने से बुजुर्ग की मौत

बुजुर्ग रामचंद्र शुक्ला के दामाद अनिल त्रिपाठी ने बताया कि चचिया ससुर को दोपहर करीब 12 बजे हार्ट अटैक हुआ था.

कानपुर के जाम में रेंगती रही एंबुलेंस.
कानपुर के जाम में रेंगती रही एंबुलेंस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 11:12 AM IST

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कानपुर: शहर के जाम में फंसने और समय से हॉस्पिटल न पहुंच पाने की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई. साकेत नगर सब्जी मंडी निवासी रामचंद्र शुक्ला (74) को बुधवार दोपहर घर पर हार्ट अटैक पड़ा. उनके दामाद अनिल त्रिपाठी उन्हें निजी एंबुलेंस से लेकर दोपहर 12:29 बजे कार्डियोलॉजी के लिए निकले थे.

दामाद अनिल त्रिपाठी ने बताया कि फजलगंज, मरियमपुर और हैलट पुल पर लगे भारी जाम के कारण एंबुलेंस रेंगती रही और अस्पताल पहुंचने में 38 मिनट लग गए. जब वह 1:10 बजे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दामाद अनिल त्रिपाठी ने बताया कि चचिया ससुर को दोपहर करीब 12 बजे हार्ट अटैक हुआ था. वह गोविंदपुरी पुल पार कर फजलगंज चौराहे की ओर बढ़े तो जाम में फंस गए. 10 मिनट में फजलगंज पार कर मरियमपुर पहुंचे तो वहां फिर जाम मिला.

ट्रैफिक सिपाही और होमगार्ड जाम खुलवाने के लिए काफी प्रयास करते रहे, लेकिन लाजपत नगर रोड पर स्कूल के सामने एंबुलेंस फिर फंस गई. समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी जान चली गई.

मृतक का बेटा अभिषेक शुक्ला लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरा बेटा रितेश नोएडा में इंजीनियर है. दामाद ने बताया कि अभिषेक को जानकारी मिलते ही वह रोने लगा और वीडियो कॉल पर पिता को देखा.

घर आने के लिए वीजा की समस्या आई तो कॉर्डियोलॉजी से मिले डेथ सर्टिफिकेट को मेल करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें छुट्टी मिल सकी. वह बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली पहुंचेंगे.

रामचंद्र शुक्ला के परिवार में उनकी पत्नी कमला और बेटी रचिता हैं. इस घटना की जानकारी पुलिस के आलाधिकारियों को नहीं थी. बाद में एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन टाडा ने मेडिकल कॉलेज पुल के आसपास स्थिति का जायजा लिया और अवैध तरीके से खड़ी गाड़ियां हटवाईं.

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