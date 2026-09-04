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कानपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर आज रूट डायवर्जन, दोपहर 2 बजे से नई ट्रैफिक व्यवस्था, जानिए

भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा पूरी तरह प्रतिबंधित, कई पार्किंग स्थल बने.

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कानपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर रूट डायवर्जन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 7:24 AM IST

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कानपुर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को बिठूर थाना क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर, सिंहपुर के पास विशेष रूट डायवर्जन और यातायात व्यवस्था लागू रहेगी. ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी यह व्यवस्था दोपहर 2:00 बजे से कार्यक्रम के समापन तक प्रभावी रहेगी.

नई यातायात व्यवस्था के तहत सिंहपुर से श्रद्धालुओं के अलावा अन्य कोई भी वाहन मैनवती मार्ग होते हुए इस्कॉन मंदिर नहीं जा सकेगा. ऐसे वाहनों को सिंहपुर से कल्याणपुर या बस कोठारी की ओर भेजा जाएगा. जिन श्रद्धालुओं को इस्कॉन मंदिर पहुंचना है, वे अपने वाहन ग्रीन सिटी कैंपस तक ले जा सकेंगे, जहां वाहन पार्क करने के बाद वे पैदल मंदिर जा सकेंगे और वापसी में गंगा बैराज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

इसके अलावा गुरुदेव चौराहा, चिड़ियाघर, मैनावती मार्ग, मंदना, बिठूर तिराहा, कल्याणपुर, गंगा बैराज, नवागंज, बनियापुरवा, मोहनपुरवा और हिन्दूपुर की तरफ से आने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जबकि किसी भी प्रकार के भारी व मध्यम वाहनों का प्रवेश सिंहपुर व खेमरा तिराहा होते हुए मैनवती मार्ग पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

वाहनों की पार्किंग के लिए पुरुषोत्तम ग्रीन, क्रेन बेरी, आनंद सेफ्रॉन, मंटोरा ग्रीन सिटी, मंदिर के अंदर वीआईपी पार्किंग, गौशाला रोड, इस्कॉन मंदिर गेट नंबर 2 के पास, इंपीरियल ग्रीन होटल और पेरा होटल के पास स्थान तय किए गए हैं.



किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9305104340 या ग्रीन कॉरिडोर सेल के नंबर 9454402413 पर संपर्क कर सकते हैं. यातायात पुलिस ने नागरिकों से नियमों का कड़ाई से पालन करने और सड़क पर चल रही एम्बुलेंस को प्राथमिकता देते हुए तुरंत रास्ता देने की अपील की है.

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