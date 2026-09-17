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कानपुर ट्रैफिक अलर्ट; मोतीझील में सेवा संकल्प कार्यक्रम के चलते दोपहर 12 बजे से बदला रूट, जानें वैकल्पिक रास्ते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजन को लेकर इन मार्गों पर लागू रहेगा डायवर्जन.

कानपुर में ट्रैफिक अलर्ट.
कानपुर में ट्रैफिक अलर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 10:05 AM IST

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कानपुर : स्वरूपनगर क्षेत्र में गुरुवार को दोपहर 12 बजे से यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में आयोजित सेवा संकल्प कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और दीप उत्सव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मोतीझील और कारगिल पार्क की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और यह व्यवस्था कार्यक्रम समाप्त होने तक जारी रहेगी.



मार्ग परिवर्तन के तहत अशोक नगर चौराहे से मोतीझील की दिशा में जाने वाले वाहनों को हर्षनगर तिराहे की ओर भेजा जाएगा. इसी तरह मोतीझील मेट्रो स्टेशन से अशोक नगर चौराहे की तरफ बढ़ने वाले यातायात को गोल चौराहे की ओर डायवर्ट किया गया है. मधुराज की तरफ से कारगिल पार्क की ओर आने वाली गाड़ियों को कारगिल पार्क जाने से रोकते हुए केडीए तिराहे से बाएं मोड़कर आगे की ओर निकाला जाएगा.



कार्यक्रम के दौरान सड़कों पर अव्यवस्था न फैले, इसके लिए पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है. आयोजन में शामिल होने वाले लोग अपने वाहन मोतीझील लॉन के गेट नंबर एक, गेट नंबर चार और केडीए गेट के पास निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े कर सकते हैं. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा और जाम से बचने के लिए इन वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें.

सड़क पर किसी भी तरह की समस्या होने या मार्ग से जुड़ी जानकारी करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. राहगीर और वाहन चालक किसी भी आपात स्थिति या मार्गदर्शन के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9305104340 अथवा ग्रीन कॉरिडोर सेल के नंबर 9454402413 पर संपर्क कर सकते हैं.

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