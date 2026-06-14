कानपुर गंगा में घुला टेनरियों-फैक्ट्रियों का जहरीला पानी, हजारों मछलियों की मौत
जाजमऊ स्थित वाजिदपुर के पास गंगा नदी में बड़ी संख्या में मृत मछलियां उतराती मिलीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 1:37 PM IST
कानपुर : जाजमऊ स्थित वाजिदपुर के पास गंगा नदी में हजारों मृत मछलियां मिली हैं. बताया जा रहा कि टेनरियों और फैक्ट्रियों को जहरीला पानी मछलियों की मौत का कारण बना है. प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नदी में ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होने की दशा में मछलियों की मौत बता रहा है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बीते शनिवार रात हुई बारिश के कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बिना साफ किया जहरीला पानी ओवरफ्लो होकर सीधे गंगा में आ गया था.
गंगा नदी में हजारों मछलियों की घटना को लेकर स्थानीय निवासियों में कड़ा आक्रोश है. क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि जाजमऊ क्षेत्र में संचालित चमड़ा टेनरियों और ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला रसायन युक्त जहरीला पानी ही इस तबाही की मुख्य वजह है. ग्रामीणों का कहना है कि टेनरी संचालकों द्वारा दूषित पानी गंगा में लगातार बहाया जाता है. शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई. नजीजतन इतनी बड़ी संख्या में मछलियां मर गईं. वहीं संत समाज ने भी घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है.
जूना अखाड़े के संत दिगंबर महाराज ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन करने वाली कंपनी कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जल निगम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप जड़ा है. दिगंबर महाराज ने कहा कि मां गंगा को मैला करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. इससे गंगा स्नान जैसी सनातन परंपराओं और आस्था पर ग्रहण लग रहा है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सुमन ने बताया कि शनिवार देर रात बारिश के कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बिना साफ किया गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सीधे गंगा नदी में समा गया था. इसी गंदे पानी के मिलने से नदी में ऑक्सीजन का स्तर अचानक बेहद कम हो गया. जिसके चलते दम घुटने से इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई है.
यह भी पढ़ें : काशी के घाटों पर दिखा सफाई का अद्भुत नजारा, ये तस्वीरें आपको भी करेंगी प्रभावित
यह भी पढ़ें : सावधान! अब गंगा के साथ सड़कों पर भी गंदगी करना पड़ेगा भारी, ये रही जुर्माने की लिस्ट