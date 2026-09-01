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कानपुर का ज़हरीला तालाब, जहां जलकुम्भी दे रही बीमारियां और मौत

कानपुर के पुरवामीर गांव का ऐतिहासिक तालाब आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा. ( ETV Bharat )

समय दोपहर करीब एक बजे हैं. तालाब के एक किनारे पर ईटीवी भारत संवाददाता समीर दीक्षित ने जब तालाब को देखा, तो वह चारों ओर जलकुंभी के जाल से जकड़ा हुआ दिख रहा है.

इसके बाद जैसे ही आप करीब 200 से 300 मीटर चलेंगे तो आपके बायीं ओर एक रास्ता जा रहा है, जो आपको जलकुंभी वाले तालाब पर ले जाकर खड़ा कर देगा, यहां जो सच्चाई देखने को मिली वह प्रस्तुत है.

कानपुर के पुरवामीर गांव का ऐतिहासिक तालाब बदहाली के दौर में. (ईटीवी भारत)

आस्था और शुद्धता का प्रतीक रहा यह जलाशय अब इस आबादी के लिए अभिशाप बन चुका है. तालाब की इस हकीकत को जानने के लिए ईटीवी संवाददाता पहले पुरवामीर गांव पहुंचे. यहां सिकठिया चौराहा पर जैसे ही आप किसी ग्रामीण से जलकुंभी वाले तालाब का जिक्र भर ही करेंगे, तो वह आपको चौराहे से सीधे जा करबिगवां स्टेशन की ओर जा रही सड़क की ओर चलने के लिए इशारा करेगा.

कानपुर के पुरवामीर गांव का ऐतिहासिक तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा. (ETV Bharat)

पिछले 3-4 सालों में इस तालाब पर 'जलकुंभी' ने ऐसा खूनी शिकंजा कसा है कि साफ पानी अब सड़ते हुए कचरे और भयंकर बदबू में तब्दील हो चुका है. स्थिति इतनी भयावह है कि तालाब में फंसकर बेज़ुबान मवेशी दम तोड़ रहे हैं. बच्चे घरों में कैद हैं, और गांव का हर दूसरा घर संक्रामक बीमारियों, मलेरिया और टाइफाइड की चपेट में है.

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर का पुरवामीर गांव इस समय एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है, जिसे समय रहते टाला जा सकता था. कभी गांव की जीवनरेखा माना जाने वाला, पक्के घाटों और मंदिरों से घिरा 10 बीघे का ऐतिहासिक तालाब आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है.

तालाब में मौैजूद जलकुंभी, जो दूर से ही दिखती है. (ETV Bharat)

वहीं, जिस ओर संवाददाता खड़े हैं, वहां से कुछ दूरी पर गोबर का बड़ा सा ढेर भी लगा है. उसके आगे कई भैंसे तालाब की ओर मुंह करके बैठी हैं. जबकि तालाब के किनारे का दृश्य एेसा है, मानो जैसे किसी बड़े नाले को पास से देख रहे हों. बजबजाता कूड़ा, बहुत अधिक बदबू, मच्छरों का ढेर तालाब की बदहाली को दर्शा रहा है. कुछ देर में ही यहां प्रधान जितेंद्र सिंह आ गए और फिर संवाददाता ने सीधे उनसे बात की.

जलकुंभी वाले तालाब से ग्रमीण परेशान. (ETV Bharat)

प्रधान जितेंद्र सिंह ने कहा, इस तालाब को महातुनिया तालाब कहा जाता है. ये सैकड़ों साल पुराना तालाब है. दूर एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां देखिए वो मंदिर आपको दिख रहा है. वह इस तालाब के कभी बेहद करीब था. मगर, तालाब की पिछले 10 सालों के अंदर सूरत बदल गई.

तालाब वाली सड़क के ठीक सामने बना पुरवामीर का सरकारी स्कूल (ETV Bharat)

ग्राम पंचायत के अफसर गांव जरूर आए, लेकिन किसी ने तालाब के पुराने स्वरूप को लेकर कोई फाइल नहीं बनाई. जब पूछा गया, कि आपने क्या कवायद की? तब बताया कि कई बार इसका मुद्दा ग्राम पंचायत सचिव के सामने रखा. हालांकि, नतीज़ा सिफर रहा. फिर जब उनसे कहा गया, कि ये विधानसभा महाराजपुर है, जहां से विधायक मौजूदा समय में विधानसभा अध्यक्ष हैं. क्या कभी आपने उनसे इस तालाब के सुधार को लेकर कोई पत्राचार किया? इसके जवाब में कहा अभी तक तो नहीं किया, पर अब करेंगे. ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह ने कहा, पूरा गांव चाहता है तालाब पहले जैसा हो जाए. सभी उसके पानी का उपयोग कर सकें.

तालाब में मौजूद जलकुंभी, जो दूर से ही दिखती है. (ईटीवी भारत)

सुरेंद्र और संदीप बोले कभी तालाब में हम नहाते थे: पुरवामीर गांव में ही रहने वाले संदीप तिवारी ने कहा, इस तालाब में कभी हम सभी नहाते थे. इसके पानी का उपयोग करते थे. लेकिन, अब तो लगता है जैसे तालाब को किसी की नज़र लग गई. पूरा तालाब गंदगी से पटा पड़ा है. तालाब के पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है. कभी एक कोने से पानी निकलने का रास्ता था, मगर वहां आरसीसी रास्ते का निर्माण होने के चलते वह बंद हो गया.

तालाब के आसपास बंधे मवेशी. (ETV Bharat)

आसपास के घरों की नालियों का गंदा पानी इसी तालाब में जाता है. लोग कभी अपने पशुओं को तालाब में छोड़ देते थे, पर अब उल्टा है, यहां आसपास कोई नहीं फटकना चाहता. जो गंदगी फैली रहती है, उससे गांव के घरों में लोग बीमार हैं.

48 सालों से पुरवामीर गांव में रह रहे सुरेंद्र सिंह ने कहा, हर गांव वाला चाहता है तालाब से सारी जलकुंभी साफ हो और स्वच्छ पानी इस तालाब में दिख जाए. मगर, कोई श्रमिक तालाब साफ नहीं करना चाहता. सभी अब डरते हैं. यहां रहने वालों ने आधे तालाब पर कब्जा करके अपने घर बना लिए. इससे तालाब का स्वरूप पूरी तरह बिगड़ गया.

तालाब की ओर जाने वाला रास्ता. (ETV Bharat)

एक नज़र तालाब पर: ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह ने बताया, छह बीघा से अधिक जमीन पर बने इस तालाब के आसपास 400 घर बने हैं, और करीब तीन हजार की आबादी वाला ये गांव है. तालाब के ठीक बगल में चारों ओर करीब 50 घर बने हैं. इस तालाब में सरसौल हाईवे तक का पानी आता है.

सिकठिया चौराहा पर लगा जाम. (ETV Bharat)

इसके अलावा सिकठिया, डोमनपुर नहर का पानी भी आ जाता है. यहां आसपास नाला बनाया नहीं गया, जिससे तमाम दिक्कतें होती हैं. एनएचएआई को सबसे पहले एक नाले का निर्माण करना होगा, जिससे तालाब का ड्रेनेज सिस्टम सुधर सके.