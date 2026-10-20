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कानपुर में 'खिलखिलाएंगे' हरे-भरे 42 पार्क, नगर निगम ने की ये तैयारी

कानपुर को 42 पार्कों की सौगात. ( etv bharat )

कानपुर: नगर निगम के अफसरों को लगातार ये शिकायतें मिलती थीं कि कानपुर के तमाम ऐसे पार्क हैं जहां लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं. पार्कों से पेड़ पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं और वहां पर जंगली पौधों वाली झाड़ियां ही झाड़ियां दिखती हैं. इसके अलावा पार्कों के नाम पर केवल स्थान रह गए हैं, जहां धूल, कीचड़ का अंबार लगा रहता है.



नगर आयुक्त ने इस मामले पर सभी जोनल अफसरों संग बैठक कर शहर की पार्कों को हरा-भरा करने का फैसला किया, तो पहले चरण में छह जोंस के अंदर 42 पार्कों को चिन्हित किया गया. इनमें से कुछ पार्क ऐसे हैं, जिनका पहले से अपना अस्तित्व है, और उस पार्क से हजारों की आबादी सालों से जुड़ी है. नगर निगम अफसरों का कहना था, नगर निगम द्वारा अब उजड़े-बदहाल पार्कों की तस्वीर बदल दी जाएगी.

पार्कों को एक नया लुक दिया जाएगा. पार्कों के अंदर जहां ओपन जिम होंगे, वहीं बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे. पार्क दूर से ऐसे दिखेंगे, जिससे लोग पार्कों की ओर खुद खींचे चले जाएंगे. इन पार्कों में जो सालों पुराने पार्क हैं, उनका सुंदरीकरण भी शामिल है.