कानपुर में 'खिलखिलाएंगे' हरे-भरे 42 पार्क, नगर निगम ने की ये तैयारी
ओपन जिम होने से उम्रदराज बना सकेंगे अपनी सेहत, बच्चों के लिए लगे होंगे झूले तो खिलेंगे चेहरे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:01 AM IST
कानपुर: नगर निगम के अफसरों को लगातार ये शिकायतें मिलती थीं कि कानपुर के तमाम ऐसे पार्क हैं जहां लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं. पार्कों से पेड़ पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं और वहां पर जंगली पौधों वाली झाड़ियां ही झाड़ियां दिखती हैं. इसके अलावा पार्कों के नाम पर केवल स्थान रह गए हैं, जहां धूल, कीचड़ का अंबार लगा रहता है.
नगर आयुक्त ने इस मामले पर सभी जोनल अफसरों संग बैठक कर शहर की पार्कों को हरा-भरा करने का फैसला किया, तो पहले चरण में छह जोंस के अंदर 42 पार्कों को चिन्हित किया गया. इनमें से कुछ पार्क ऐसे हैं, जिनका पहले से अपना अस्तित्व है, और उस पार्क से हजारों की आबादी सालों से जुड़ी है. नगर निगम अफसरों का कहना था, नगर निगम द्वारा अब उजड़े-बदहाल पार्कों की तस्वीर बदल दी जाएगी.
पार्कों को एक नया लुक दिया जाएगा. पार्कों के अंदर जहां ओपन जिम होंगे, वहीं बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे. पार्क दूर से ऐसे दिखेंगे, जिससे लोग पार्कों की ओर खुद खींचे चले जाएंगे. इन पार्कों में जो सालों पुराने पार्क हैं, उनका सुंदरीकरण भी शामिल है.
शहर में इन पार्कों की दिखेगी नई सूरत: लेनिन पार्क, शिवाजी पार्क, नक्षत्र वाटिका पार्क, पं.हलधर बाजपेई पार्क, रामबाग पार्क, महुआ पार्क, डाकखान पार्क, आर्यभट्ट पार्क, दुर्गा पार्क, गजानन पार्क, शाखा पार्क, लेबर कालोनी पार्क, बंबा देवी पार्क, शिवा पार्क, मानस पार्क, कैलाश नाथ खटिक पार्क, चिंताहरण महादेव पार्क, गायत्री पार्क आदि.
पार्कों में ये सारे काम कराए जाएंगे
- पार्कों का सुंदरीकरण व औद्यानिककरण कराया जाएगा
- पार्कों में ओपन जिम व झूले लगाए जाएंगे
- पार्कों में सभी दीवारों को ठीक किया जाएगा, पौधारोपण कराया जाएगा
- पार्कों के साथ ही कई स्थानों पर ग्रीनबेल्ट बनाई जाएगी
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