कानपुर में जाम से निपटने के लिए 81 स्कूलों की टाइमिंग बदली, 30 सितंबर तक लागू रहेगा नियम
डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार के अनुसार तीन अलग-अलग तरह की समय सारिणी स्कूलों के लिए बनाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 11:40 AM IST
कानपुर : शहर के जाम से आमजन को निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक अफसरों ने एक अप्रैल से 81 स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है. इन स्कूलों को कई दिनों पहले ही प्रशासनिक अफसरों की ओर से नई समय सारिणी भेज दी गई थी. नई टाइमिंग के अनुसार सुबह के समय में एक थाना क्षेत्र के कई स्कूलों में आधे घंटे का गैप रखा गया है. यही व्यवस्था स्कूलों की छुट्टी के दौरान भी लागू होगी.
डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय की ओर से स्कूलों के लिए तीन अलग-अलग तरह की समय सारिणी तैयार की गई है. जिसमें संचालन का समय सुबह सात बजे, साढ़े सात बजे और आठ बजे तक रखा गया है. छुट्टी का समय दोपहर एक बजे, डेढ़ बजे और दो बजे रखा गया है. प्रशासनिक अफसरों का दावा है कि आधे घंटे के गैप से निश्चित तौर पर स्कूलों के बाहर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी. नई समय सारिणी 30 सितंबर तक के लिए लागू रहेगी.
स्कूल प्रबंधकों संग किया मंथन, पनकी, नजीराबाद, कल्याणपुर में जाम : डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में स्कूल प्रबंधकों के साथ मंथन किया गया था. स्कूलों की एक साथ छुट्टी होना जाम की एक बड़ी वजह के रूप में सामने आया. शहर में पनकी, नजीराबाद, कल्याणपुर, जरीब चौकी, किदवई नगर समेत कई स्थानों पर ज्यादा जाम लग रहा था. इसलिए तय हुआ कि एक अप्रैल से स्कूलों के संचालन का समय बदल देंगे. हालांकि, बुधवार से राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है.
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