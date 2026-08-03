युवाओं में Diabetes का खतरा; बढ़ा ब्लड शुगर लेवल दे रहा हार्ट अटैक को आमंत्रण, चपेट में ले रहीं कई गंभीर बीमारियों

युवाओं में Diabetes का खतरा; बढ़ा ब्लड शुगर लेवल दे रहा हार्ट अटैक को आमंत्रण, चपेट में ले रहीं कई गंभीर बीमारियों
एलएलआर अस्पताल के मेडिसिन विभाग के सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 3:10 PM IST
कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में काम करने वाले डॉ. उस समय हैरान रह गए, जब उन्हें एक सर्वे के दौरान पता लगा कि 25 से 30 साल वाले युवाओं में ब्लड शुगर बढ़ने से हार्टअटैक समेत अन्य गंभीर बीमारियां हो रही हैं. दरअसल, कुछ समय पहले विभाग की ओर से एक सर्वे कराया गया. जिसमें सामने आया कि औसतन छह माह में पांच सौ युवाओं के शुगर और बीपी का स्तर बढ़ने से उन्हें कई गंभीर बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया.
इसके बाद गंभीर स्थिति वाले युवा मरीजों को भर्ती कराकर उनका इलाज शुरू किया गया. इसके अलावा कई युवाओं को दवाएं व अन्य जरूरी सलाह देकर उन्हें ठीक किया गया. मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉ. एसके गौतम का कहना है कि आज से 15-20 साल पहले 50 साल की उम्र होने पर लोग अपनी शुगर और बीपी की जांच कराते थे. हालांकि, 10 साल बाद जो शोध सामने आए उसमें उम्र का आंकड़ा 40 साल पर आ गया. अब जो दौर है, उसमें 25 से 30 साल वाले युवाओं को हार्टअटैक, फैटी लीवर समेत अन्य बीमारियां हो रही हैं. इसके लिए सबसे जरूरी है कि युवा समय पर अपनी जरूरी जांचें करा लें.
डाॅ. एसके गौतम ने कहा, मौजूदा समय में युवा बहुत अधिक तनाव में रहते हैं. इसलिए वह घर का खाना खाने के बजाए जंक फूड की अधिकता पर निर्भर होते हैं. इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेने से भी उन्हें तमाम समस्याएं होती हैं. उन्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि अपनी जीवनशैली को बदलना होगा. जंक फूड से दूरी बनानी होगी. आठ घंटे की नींद तो लेनी ही होगी, जिससे वह स्वस्थ रह सकें.
डाॅ. एसके गौतम के मुताबिक युवाओं को साल में एक बार अपनी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच जरूर करानी चाहिए. अगर रिपोर्ट जरा सी भी गड़बड़ है तो वह फौरन डॉक्टर से संपर्क कर सकें. रेगुलर स्क्रीनिंग होगी तो शुगर व बीपी लेवल और होने वाली बीमारियों को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकेगा. फिर इन्हें बढ़ने से रोकना भी आसान है.
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