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युवाओं में Diabetes का खतरा; बढ़ा ब्लड शुगर लेवल दे रहा हार्ट अटैक को आमंत्रण, चपेट में ले रहीं कई गंभीर बीमारियों

कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में काम करने वाले डॉ. उस समय हैरान रह गए, जब उन्हें एक सर्वे के दौरान पता लगा कि 25 से 30 साल वाले युवाओं में ब्लड शुगर बढ़ने से हार्टअटैक समेत अन्य गंभीर बीमारियां हो रही हैं. दरअसल, कुछ समय पहले विभाग की ओर से एक सर्वे कराया गया. जिसमें सामने आया कि औसतन छह माह में पांच सौ युवाओं के शुगर और बीपी का स्तर बढ़ने से उन्हें कई गंभीर बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया.

जानकारी देते डाॅ. एसके गौतम. (Video Credit : ETV Bharat)







इसके बाद गंभीर स्थिति वाले युवा मरीजों को भर्ती कराकर उनका इलाज शुरू किया गया. इसके अलावा कई युवाओं को दवाएं व अन्य जरूरी सलाह देकर उन्हें ठीक किया गया. मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉ. एसके गौतम का कहना है कि आज से 15-20 साल पहले 50 साल की उम्र होने पर लोग अपनी शुगर और बीपी की जांच कराते थे. हालांकि, 10 साल बाद जो शोध सामने आए उसमें उम्र का आंकड़ा 40 साल पर आ गया. अब जो दौर है, उसमें 25 से 30 साल वाले युवाओं को हार्टअटैक, फैटी लीवर समेत अन्य बीमारियां हो रही हैं. इसके लिए सबसे जरूरी है कि युवा समय पर अपनी जरूरी जांचें करा लें.