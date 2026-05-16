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नेशनल डिसेबिलिटी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए यूपी टीम घोषित, कानपुर के 3 खिलाड़ियों को मिली जगह

कानपुर: कानपुर में आगामी 17 मई से बेंगलुरु में होने वाले पांचवें एलीट नेशनल डिसेबिलिटी टी-20 टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कुछ समय पहले जैसे ही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) टीम की घोषणा हुई, तो उसमें कानपुर के तीन होनहार खिलाड़ियों को जगह मिल गई. जैसे ही चयन की यह आधिकारिक जानकारी खिलाड़ियों तक पहुंची, तो वे सभी खुशी से झूम उठे. खिलाड़ियों ने कहा कि जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों सेंट्रल जोन व इंटर जोनल टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन किया था, ठीक वैसे ही वह इस नेशनल टूर्नामेंट में भी अपनी बेहतरीन लय को जारी रखेंगे.

राहुल सिंह संभालेंगे टीम की कमान: कानपुर से चयनित और यूपी टीम के नवनियुक्त कप्तान राहुल सिंह ने टीम के संयोजन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि कानपुर से जिन तीन खिलाड़ियों को टीम में चयनित किया गया है, उनमें सुमित पाल व दीपेंद्र सिंह भी मुख्य रूप से शामिल हैं. इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए घोषित टीम में दीपेंद्र सिंह को मुख्य विकेटकीपर के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, कप्तान राहुल सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों के अलावा कानपुर के ही अंशू साहू को भी इस प्रतिष्ठित टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है.

अंशू साहू बने टीम के मैनेजर: अंशू साहू इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान पूरी यूपी टीम के आधिकारिक मैनेजर के तौर पर खिलाड़ियों के साथ बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे. कप्तान राहुल ने बताया कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में नेशनल डिसेबिलिटी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन 17 से 24 मई तक किया जाएगा. इस बड़े टूर्नामेंट में देश भर की केवल वही 12 सर्वश्रेष्ठ टीमें शामिल हो रही हैं, जिन्होंने अपने-अपने जोनल टूर्नामेंट में विजेता या उपविजेता का खिताब हासिल किया था. गौरतलब है कि इस साल जनवरी महीने में जब वाराणसी में सेंट्रल जोन का टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, तब यूपी के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था.