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नेशनल डिसेबिलिटी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए यूपी टीम घोषित, कानपुर के 3 खिलाड़ियों को मिली जगह

आगामी 17 मई से बेंगलुरु में होने वाले पांचवें एलीट नेशनल डिसेबिलिटी टी-20 टूर्नामेंट के लिए उत्तर प्रदेश की टीम घोषित हो गई है.

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सुमित पाल और विकेटकीपर दीपेंद्र सिंह भी चमके, कानपुर के अंशू साहू बने टीम मैनेजर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 5:47 PM IST

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कानपुर: कानपुर में आगामी 17 मई से बेंगलुरु में होने वाले पांचवें एलीट नेशनल डिसेबिलिटी टी-20 टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कुछ समय पहले जैसे ही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) टीम की घोषणा हुई, तो उसमें कानपुर के तीन होनहार खिलाड़ियों को जगह मिल गई. जैसे ही चयन की यह आधिकारिक जानकारी खिलाड़ियों तक पहुंची, तो वे सभी खुशी से झूम उठे. खिलाड़ियों ने कहा कि जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों सेंट्रल जोन व इंटर जोनल टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन किया था, ठीक वैसे ही वह इस नेशनल टूर्नामेंट में भी अपनी बेहतरीन लय को जारी रखेंगे.

राहुल सिंह संभालेंगे टीम की कमान: कानपुर से चयनित और यूपी टीम के नवनियुक्त कप्तान राहुल सिंह ने टीम के संयोजन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि कानपुर से जिन तीन खिलाड़ियों को टीम में चयनित किया गया है, उनमें सुमित पाल व दीपेंद्र सिंह भी मुख्य रूप से शामिल हैं. इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए घोषित टीम में दीपेंद्र सिंह को मुख्य विकेटकीपर के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, कप्तान राहुल सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों के अलावा कानपुर के ही अंशू साहू को भी इस प्रतिष्ठित टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है.

अंशू साहू बने टीम के मैनेजर: अंशू साहू इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान पूरी यूपी टीम के आधिकारिक मैनेजर के तौर पर खिलाड़ियों के साथ बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे. कप्तान राहुल ने बताया कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में नेशनल डिसेबिलिटी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन 17 से 24 मई तक किया जाएगा. इस बड़े टूर्नामेंट में देश भर की केवल वही 12 सर्वश्रेष्ठ टीमें शामिल हो रही हैं, जिन्होंने अपने-अपने जोनल टूर्नामेंट में विजेता या उपविजेता का खिताब हासिल किया था. गौरतलब है कि इस साल जनवरी महीने में जब वाराणसी में सेंट्रल जोन का टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, तब यूपी के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था.

आंध्र प्रदेश में भी लहराया था परचम: सेंट्रल जोन में शानदार खेल दिखाने के बाद यूपी की यह मजबूत टीम मार्च में आंध्र प्रदेश में आयोजित हुए इंटर जोनल टूर्नामेंट में भी रनर-अप (उपविजेता) रही थी. कप्तान ने यह भी जानकारी दी कि शाहजहांपुर के रहने वाले अनुभवी क्रिकेट प्रशिक्षक अभिषेक कुमार इस राष्ट्रीय दौरे पर टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे. कानपुर के खेल प्रेमियों और विभिन्न खेल संगठनों ने चयनित हुए सभी खिलाड़ियों और पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. खिलाड़ियों को उम्मीद है कि वे इस बार नेशनल ट्रॉफी जीतकर उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे.

ये है यूपी की टीम:

1- राहुल सिंह (कैप्टन)
2- राधिका प्रसाद– अयोध्या
3- दीपेंद्र सिंह (विकेटकीपर)- कानपुर
4- मोहम्मद सादिक – शामली
5- बिंटू यादव – बदायूं
6- शेखर चौधरी – गाजियाबाद
7- सुमित पाल – कानपुर
8- चंद्र शेखर – बिजनौर
9- कुमार राहुल – बनारस
10- शाने आलम – अमरोहा
11- कासिम खान – मेरठ
12- अक्षांश चौधरी – मेरठ
13- अनवर अली – मुरादाबाद
14- योगेश कुमार – बरेली
15- अंशू साहू (मैनेजर)

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