कानपुर चिड़ियाघर में तीन काले हिरणों की मौत से हड़कंप, डॉक्टरों ने बताई ऐसी बात

कानपुर चिड़ियाघर में तीन काले हिरणों की मौत से हड़कंप, डॉक्टरों ने बताई ऐसी बात
कानपुर जू में एक माह पहले हिरणों के पेट में कीड़े होने की बात सामने आई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 12:58 PM IST
कानपुर : नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर जू से दु:खद खबर है. सोमवार देर शाम चिड़ियाघर परिसर के अंदर तीन काले हिरणों ने दम तोड़ दिया. अचानक तीन हिरणों की मौत से जू परिसर से लेकर शासन तक हड़कंप की स्थिति हो गई है. इसकी पुष्टि जू निदेशक कन्हैया पटेल ने की है.
जू निदेशक कन्हैया पटेल ने बताया कि जिन हिरणों की मौत हुई उनमें दो नर और एक मादा शामिल हैं. सभी ने दो-तीन दिन से खाना नहीं खाया था. उन्हें दवाओं संग ओआरएस का घोल आदि दिया जा रहा था. हिरणों को डायरिया की समस्या थी. चिकित्सक कई दिनों से उनका इलाज भी कर रहे थे. हालांकि, उनकी जान नहीं बच सकी. हिरणों की मौत की असली वजह सामने आ सके, इसके लिए उनके बिसरा को सुरक्षित रखा गया है और कई सैंपल (ब्लड, यूरीन आदि) आईवीआरआई बरेली को भेजे गए हैं.
चिड़ियाघर के चिकित्सक मो. नासिर का कहना था कि हिरणों के पेट में समस्या थी. उन्हें खाना पच नहीं रहा था. कुछ दिनों पहले जो बारिश हुई थी. उसके बाद से ही हिरणों की स्थिति गंभीर हो गई थी.
जू के रेंज फॉरेस्ट आफिसर फिरोज खान ने बताया कि जू के अंदर हिरणों की जब जांच की गई थी तो उनके पेट में कीड़े हो गए थे. सभी हिरणों की जांच के बाद उन्हें दवाइयां दी गई थीं. उनकी दोबारा जांच होनी थी, हालांकि तीन हिरणों की मौत हो गई. जू में मौजूदा समय में हिरणों की संख्या 80 से अधिक है. एक बाड़े में इतनी अधिक संख्या होने के चलते हिरणों के बीच असहज स्थिति हो जा रही है.
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