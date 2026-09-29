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कानपुर चिड़ियाघर में तीन काले हिरणों की मौत से हड़कंप, डॉक्टरों ने बताई ऐसी बात

कानपुर चिड़ियाघर में काले हिरणों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर जू से दु:खद खबर है. सोमवार देर शाम चिड़ियाघर परिसर के अंदर तीन काले हिरणों ने दम तोड़ दिया. अचानक तीन हिरणों की मौत से जू परिसर से लेकर शासन तक हड़कंप की स्थिति हो गई है. इसकी पुष्टि जू निदेशक कन्हैया पटेल ने की है.