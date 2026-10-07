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कानपुर बना सौर ऊर्जा का नया केंद्र: 'सूर्य घर योजना' में यूपी में मिला तीसरा स्थान, 53 हजार घरों में लगे सोलर प्लांट

बिजली के बिलों से मिलेगी राहत: कानपुर में 53 हजार से ज्यादा छतों पर लगे सोलर प्लांट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: बिजली के भारी-भरकम बिलों से राहत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कानपुर नगर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत जिले में छतों पर सोलर प्लांट लगाने का काम काफी तेजी से चल रहा है. जिले में अब तक 53,382 घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं. इस शानदार उपलब्धि के साथ कानपुर नगर अब सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है.