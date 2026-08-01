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कानपुर में इनामी चोर गिरफ्तार; वेब सीरीज देखकर सीखे थे अपराध के पैंतरे, लखनऊ में चोरी के शक में तालीबानी सजा

कानपुर/लखनऊ : सजेती थाना पुलिस ने पिछले ढाई साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अंतरराज्यीय चोर अंशु सचान उर्फ अंशुमन को बर्रा बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ कानपुर, फतेहपुर और इटावा जिले के कई थानों में चोरी के 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. जिनमें बर्रा, कलक्टरगंज, घाटमपुर, सजेती और फतेहपुर का खागा थाना क्षेत्र शामिल हैं. वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी की करीब एक किलोमीटर तक पैदल परेड कराई. इसके अलावा लखनऊ में चोरी के शक में नौकर को बंधक बनाकर मारपीट कर उसे नंगे बदन गलियों में घुमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कई मामलों में वांछित बिलगवां निवासी अंशु सचान उर्फ अंशुमन लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था. जिसे पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से बर्रा बाईपास से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के दौरान अंशुमन ने सजेती इलाके में लाखों रुपये की दो चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. आरोपी के पास से चार तोला सोना, 500 ग्राम चांदी, एक लाख रुपये नकद, कुछ गली हुई धातु, एक गैस कटर, पेंचकश और .315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी अंशुमन ने वेब सीरीज देखकर चोरी करने तथा पुलिस सर्विलांस से बचने के तरीके सीखता था. वह पिछले करीब दो वर्षों से ऑनलाइन माध्यमों से नए-नए पैंतरे देखकर अलग-अलग जिलों में वारदातों को अंजाम दे रहा था. चोरी के आभूषणों की पहचान छिपाने के लिए वह गैस कटर और अन्य औजारों की मदद से गहनों को गला देता था और फिर उन्हें दुकानदारों को बेचता था. पुलिस अब इन दावों से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है.

लखनऊ में चोरी के शक में तालिबानी सजा; कपड़े उतारकर सड़क पर घुमाया, ज्वेलर्स मैनेजर अरेस्ट ​

लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र की सर्राफा दुकान में काम करने वाले युवक के साथ तालिबानी बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां दिल्ली चैन हाउस ज्वेलर्स के मालिक और कर्मचारियों ने दुकान में काम करने वाले कर्मचारी को सोना चोरी के आरोप में बंधक बनाकर लाठी-डंडों व बेल्टों से पीटा. इशके बाद उसे निर्वस्त्र कर सड़क पर भी घुमाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला पुलिस में पहुंचने के बाद एक आरोपी ज्वेलर्स मैनेजर अरेस्ट ​किया गया है.