कानपुर गंगा मेला; इन रास्तों पर रहेगी NO ENTRY, जाम से बचना है तो जान लें ये वैकल्पिक मार्ग

कानपुर : गंगा मेला 2026 के अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 10 मार्च के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. इसके तहत सुबह 8 बजे से मेला समाप्ति तक शहर के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात को डायवर्ट किया जाएगा. विशेष रूप से मेघदूत चौराहा से मर्चेंट चैंबर के बीच का मार्ग वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.



प्रमुख रूट डायवर्जन : मेघदूत चौराहे से मर्चेंट चैंबर के बीच वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. परेड चौराहे से आने वाले वाहन बीएनएसडी तिराहे के रास्ते चौक की ओर नहीं जा पाएंगे. उन्हें घंटाघर चौराहे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.



मर्चेंट चैम्बर से आने वाले वाहन ग्रीन पार्क चौराहे से होकर सरसैया घाट नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को ग्रीन पार्क से ही वापस मोड़ दिया जाएगा. सरसैया घाट से ट्रैफिक को चेतना चौराहे की ओर भेजा जाएगा. हैलेट की तरफ जाने वाले वाहन मेस्टन रोड से सरसैया घाट नहीं जा सकेंगे. इन्हें पुलिस ऑफिस तिराहा या अस्पताल तिराहे की ओर डायवर्ट किया जाएगा.





भारी वाहनों व बसों के लिए : भारी वाहनों का सरसैया घाट की ओर प्रवेश बंद रहेगा. इन्हें हैलेट तिराहे से ही दूसरे रास्तों पर भेज दिया जाएगा. तिलक हाल की दिशा से आने वाले वाहन सरसैया घाट के बजाय परमट तिराहे की ओर भेजे जाएंगे.



