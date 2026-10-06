थाईलैंड की महिला से कानपुर के युवक ने की शादी, 60 लाख ठगे, रुपये वापस मांगने पर बोला- धर्म परिवर्तन करो
पीड़ित महिला ने कानपुर में आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. धोखा देने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 6:48 PM IST
कानपुर : मोहब्बत, फरेब और धर्मांतरण के दबाव का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. थाईलैंड की एक विदेशी नागरिक महिला ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर अनवरगंज निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने आरोपी और उसके पार्टनर के खिलाफ तहरीर दी है.
पीड़िता का आरोप है कि खुद को तलाकशुदा बताकर थाईलैंड में उससे शादी की और करीब 60 लाख रुपये ठग लिए. अपने पैसे वापस मांगे तो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. पीड़िता के अनुसार, पिछले चार सालों से उसकी बातचीत लाटूश रोड अनवरगंज निवासी युवक से इंस्टाग्राम के जरिए हो रही थी. आरोपी ने उसे अपनी बातों में फंसाया और बताया कि उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है.
लाइव लोकेशन करते थे शेयर : पीड़िता ने बताया, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने थाईलैंड पहुंचकर उससे शादी कर ली. पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद पिछले दो सालों में व्यापार और अन्य जरूरतों का हवाला देकर युवक ने उससे लगभग 2 मिलियन थाई बात (भारतीय मुद्रा में करीब 60 लाख रुपये) ले लिए. हम अक्सर आपस में अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करते थे, जिससे उस पर पूरा भरोसा था.
घर पहुंची तो खुला राज : पीड़िता ने बताया कि जब उसे युवक की नीयत पर शक हुआ, तो वह बीते दिन बिना बताए उसके द्वारा शेयर की गई लोकेशन के सहारे कानपुर स्थित उसके घर और फैक्ट्री पहुंच गई. वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे पता चला कि युवक का तलाक नहीं हुआ है और वह पिछले 14 सालों से शादीशुदा है.
पीड़िता ने अपने करीब 60 लाख रुपये वापस मांगे और धोखा देने का विरोध किया, तो युवक और उसके परिवार वालों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया.
धर्म बदलो वरना नहीं मिलेंगे पैसे : पीड़िता का आरोप है कि युवक और उसका बिजनेस पार्टनर उस पर लगातार मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहे हैं. उनका कहना है कि अगर वह धर्म परिवर्तन कर भारत में उनके साथ रहने को तैयार होगी, तभी उसके पैसे वापस दिए जाएंगे और उसका ध्यान रखा जाएगा. पीड़िता ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं बदलेगी, उसे सिर्फ अपने मेहनत के पैसे वापस चाहिए.
पुलिस ने शुरू की जांच : एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह ने बताया कि मंगलवार को थाईलैंड की नागरिक उनके कार्यालय आई थीं. प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि अनवरगंज के लाटूश रोड निवासी युवक ने झूठे तथ्य बताकर युवती से दोस्ती की, शादी रचाई और करीब 60 लाख रुपये हड़प लिए. अब उस पर भारत आकर रहने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है.
पीड़िता से लिखित शिकायत ली जा रही है. उसने शादी से जुड़े कुछ फोटो और अन्य साक्ष्य पुलिस को सौंपे हैं, जिनकी जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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