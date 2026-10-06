ETV Bharat / state

थाईलैंड की महिला से कानपुर के युवक ने की शादी, 60 लाख ठगे, रुपये वापस मांगने पर बोला- धर्म परिवर्तन करो

थाई महिला के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : मोहब्बत, फरेब और धर्मांतरण के दबाव का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. थाईलैंड की एक विदेशी नागरिक महिला ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर अनवरगंज निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने आरोपी और उसके पार्टनर के खिलाफ तहरीर दी है.

पीड़िता का आरोप है कि खुद को तलाकशुदा बताकर थाईलैंड में उससे शादी की और करीब 60 लाख रुपये ठग लिए. अपने पैसे वापस मांगे तो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. पीड़िता के अनुसार, पिछले चार सालों से उसकी बातचीत लाटूश रोड अनवरगंज निवासी युवक से इंस्टाग्राम के जरिए हो रही थी. आरोपी ने उसे अपनी बातों में फंसाया और बताया कि उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है. पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; ETV Bharat) लाइव लोकेशन करते थे शेयर : पीड़िता ने बताया, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने थाईलैंड पहुंचकर उससे शादी कर ली. पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद पिछले दो सालों में व्यापार और अन्य जरूरतों का हवाला देकर युवक ने उससे लगभग 2 मिलियन थाई बात (भारतीय मुद्रा में करीब 60 लाख रुपये) ले लिए. हम अक्सर आपस में अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करते थे, जिससे उस पर पूरा भरोसा था. घर पहुंची तो खुला राज : पीड़िता ने बताया कि जब उसे युवक की नीयत पर शक हुआ, तो वह बीते दिन बिना बताए उसके द्वारा शेयर की गई लोकेशन के सहारे कानपुर स्थित उसके घर और फैक्ट्री पहुंच गई. वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे पता चला कि युवक का तलाक नहीं हुआ है और वह पिछले 14 सालों से शादीशुदा है.