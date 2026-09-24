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कानपुर नगर निगम में टेंडर घोटाला; पुलिस ने निगमकर्मियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा

कानपुर नगर निगम में टेंडर घोटाला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: नगर निगम में टेंडर आवंटन और फर्जी फर्मों के पंजीकरण में चल रहे बड़े खेल के बीच अब पुलिस की जांच कर्मचारियों तक पहुंच गई है. अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में आए नगर निगम के करीब 15 कर्मचारियों को पुलिस ने नोटिस भेजा है. पुलिस आयुक्त कार्यालय से जारी इस नोटिस के जरिए सभी कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ताकि वह अपने ऊपर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रख सकें. पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कर्मचारियों की भूमिका पर कड़े सवाल उठाए गए हैं. एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में दर्ज मुकदमों की अलग-अलग विवेचन चल रही है. विवेचना के चलते अलग-अलग संबंध में अलग-अलग विवेचक जांच कर रहे है. इसी वजह से नोटिस भेजी जा रही है. किसे और किस विषय में नोटिस दिया गया. इसकी जानकारी नहीं है. आरोप है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग करते हुए चुनिंदा फर्मों को ही सामान की आपूर्ति और ठेकेदारी के काम दिलाए. इन कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता और भ्रष्टाचार करने वाली फर्मों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है. नोटिस पाने वाले कर्मचारियों में नगर निगम के अलग-अलग विभागों के कर्मी शामिल हैं. इनमें मुख्य रूप से इंजीनियरिंग विभाग और मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में तैनात कर्मचारी शामिल हैं.