कानपुर में अगवा करने के बाद किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सचेंडी थाना क्षेत्र की घटना. काली स्कार्पियो सवार दो युवकों ने शर्मनाक घटना को दिया अंजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 8:50 AM IST
कानपुर : सचेंडी थाना क्षेत्र की एक किशोरी (14) को अगवा कर दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस ने किशोरी के भाई की तहरीर के आधार पर दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस किशोरी के मेडिकल परीक्षण और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है. किशोरी के साथ हुई घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है.
डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के अनुसार सचेंडी थाना क्षेत्र के युवक का आरोप है कि सोमवार रात वह घर पहुंचा तो परिजनों ने 14 वर्षीय बहन के घर से लापता होने की बात कही. इसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. करीब एक घंटे के बाद वह रोते हुए बेसुध हालत में घर पहुंची और आपबीती बताई. किशोरी ने बताया कि वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. रास्ते में काली स्कार्पियो सवार दो युवक मिले और अगवाकर रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया.
डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि किशोरी के परिजनों की तहरीर के आधार पर दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं. किशोरी के धारा 164 में बयान दर्ज कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों को पहचानकर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है.
