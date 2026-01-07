ETV Bharat / state

कानपुर में अगवा करने के बाद किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कानपुर : सचेंडी थाना क्षेत्र की एक किशोरी (14) को अगवा कर दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस ने किशोरी के भाई की तहरीर के आधार पर दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस किशोरी के मेडिकल परीक्षण और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है. किशोरी के साथ हुई घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है.

कानपुर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म. (Video Credit : ETV Bharat)

डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के अनुसार सचेंडी थाना क्षेत्र के युवक का आरोप है कि सोमवार रात वह घर पहुंचा तो परिजनों ने 14 वर्षीय बहन के घर से लापता होने की बात कही. इसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. करीब एक घंटे के बाद वह रोते हुए बेसुध हालत में घर पहुंची और आपबीती बताई. किशोरी ने बताया कि वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. रास्ते में काली स्कार्पियो सवार दो युवक मिले और अगवाकर रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया.