यूपी के 134 नन्हें लेखकों की कहानी; कानपुर के इस शिक्षक ने तैयार की 'बाल-मन', पिता बोले- 'शिक्षकों का अतुलनीय योगदान'

सहायक अध्यापक शेखर यादव और छात्रा शान्विका (इनसेट फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल सकें और कुछ नया सीख सकें इसको लेकर कानपुर के एक शिक्षक ने अनोखी कवायद की है. उन्होंने बच्चों की ओर से लिखी गई कहानी, कविता और चित्र को एक किताब में समाहित किया है. शिक्षक के इस अनोखे कार्य की देशभर में काफी जमकर सराहना हो रही है.

सहायक अध्यापक शेखर यादव ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) किताब में 30 जनपदों के 134 बच्चों की कहानी : जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर के सहायक अध्यापक शेखर यादव की. उन्होंने बाल दिवस के मौके पर बच्चों के लिए 'बाल-मन' नाम की किताब को तैयार किया है. इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों के 134 बच्चों के कहानी, कविता और कला को प्रदर्शित किया गया है. बच्चों के बीच ये किताब काफी ज्यादा लोकप्रिय बनी हुई है और अब तक इसकी 300 कॉपियां ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बिक भी चुकी हैं. बाल-दिवस के अवसर पर पत्रिका की शुरुआत : सहायक अध्यापक शेखर यादव ने बताया कि उनके द्वारा जो किताब तैयार की गई है, इसका नाम 'बाल-मन' है. आपको नाम से ही यह बखूबी पता चल जाएगा कि यह किताब बच्चों से जुड़ी हुई है. ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, वह अपनी अभिव्यक्ति, लेखनी और कला के जरिए कुछ बड़ा कर आगे बढ़ सकें, इसको लेकर उनकी ओर से बाल-दिवस के अवसर पर इस पत्रिका की शुरुआत की गई. 'किताब की 300 कॉपियां बिकीं' : उन्होंने बताया कि, उनके इस अनोखे प्रयास से बच्चे अपनी कला, कविता और कहानी के माध्यम से समाज के बीच प्रस्तुत कर सकेंगे. अब इस पत्रिका पर हम हर साल काम करेंगे, इसमें अलग-अलग जनपदों के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा. जिससे कि वह लेखनी और कला के क्षेत्र में निपुण हो सकें, अभी जो किताब उनके द्वारा तैयार की गई है, इसमें 30 जनपदों के 134 बच्चों की कहानी कविता और कला को प्रदर्शित किया गया है. यह किताब न सिर्फ ऑनलाइन अलग-अलग प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध है, इसमें बच्चों के साथ जो शिक्षक हैं वह एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अब तक इस किताब की 300 कॉपी बिक चुकी हैं.

सहायक अध्यापक बताते हैं, कि आपको पता होगा कि हमारे शिक्षा विभाग में पुस्तकालय पर एक कांसेप्ट है. इसमें बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आज कल बच्चे डिजिटल दुनिया से काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, उनकी रुचि वीडियो और गेमिंग की ओर काफी ज्यादा बढ़ गई है. शायद यही वजह है कि उन्होंने किताबों से अपनी दूरियां बना ली हैं. उन्होंने कहा कि, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 20-20, उसके अंतर्गत भाषा और गणित पर विशेष जोर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जो शिक्षक हैं वह स्थानीय भाषा पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें और बच्चों को इसी के अंतर्गत पढ़ाया जाए, ताकि वह इससे अपना जुड़ाव महसूस कर सकें.

