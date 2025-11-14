यूपी के 134 नन्हें लेखकों की कहानी; कानपुर के इस शिक्षक ने तैयार की 'बाल-मन', पिता बोले- 'शिक्षकों का अतुलनीय योगदान'
सहायक अध्यापक शेखर यादव ने बताया कि यह किताब बच्चों से जुड़ी हुई है.
कानपुर : बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल सकें और कुछ नया सीख सकें इसको लेकर कानपुर के एक शिक्षक ने अनोखी कवायद की है. उन्होंने बच्चों की ओर से लिखी गई कहानी, कविता और चित्र को एक किताब में समाहित किया है. शिक्षक के इस अनोखे कार्य की देशभर में काफी जमकर सराहना हो रही है.
किताब में 30 जनपदों के 134 बच्चों की कहानी : जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर के सहायक अध्यापक शेखर यादव की. उन्होंने बाल दिवस के मौके पर बच्चों के लिए 'बाल-मन' नाम की किताब को तैयार किया है. इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों के 134 बच्चों के कहानी, कविता और कला को प्रदर्शित किया गया है. बच्चों के बीच ये किताब काफी ज्यादा लोकप्रिय बनी हुई है और अब तक इसकी 300 कॉपियां ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बिक भी चुकी हैं.
बाल-दिवस के अवसर पर पत्रिका की शुरुआत : सहायक अध्यापक शेखर यादव ने बताया कि उनके द्वारा जो किताब तैयार की गई है, इसका नाम 'बाल-मन' है. आपको नाम से ही यह बखूबी पता चल जाएगा कि यह किताब बच्चों से जुड़ी हुई है. ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, वह अपनी अभिव्यक्ति, लेखनी और कला के जरिए कुछ बड़ा कर आगे बढ़ सकें, इसको लेकर उनकी ओर से बाल-दिवस के अवसर पर इस पत्रिका की शुरुआत की गई.
'किताब की 300 कॉपियां बिकीं' : उन्होंने बताया कि, उनके इस अनोखे प्रयास से बच्चे अपनी कला, कविता और कहानी के माध्यम से समाज के बीच प्रस्तुत कर सकेंगे. अब इस पत्रिका पर हम हर साल काम करेंगे, इसमें अलग-अलग जनपदों के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा. जिससे कि वह लेखनी और कला के क्षेत्र में निपुण हो सकें, अभी जो किताब उनके द्वारा तैयार की गई है, इसमें 30 जनपदों के 134 बच्चों की कहानी कविता और कला को प्रदर्शित किया गया है. यह किताब न सिर्फ ऑनलाइन अलग-अलग प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध है, इसमें बच्चों के साथ जो शिक्षक हैं वह एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अब तक इस किताब की 300 कॉपी बिक चुकी हैं.
सहायक अध्यापक बताते हैं, कि आपको पता होगा कि हमारे शिक्षा विभाग में पुस्तकालय पर एक कांसेप्ट है. इसमें बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आज कल बच्चे डिजिटल दुनिया से काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, उनकी रुचि वीडियो और गेमिंग की ओर काफी ज्यादा बढ़ गई है. शायद यही वजह है कि उन्होंने किताबों से अपनी दूरियां बना ली हैं. उन्होंने कहा कि, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 20-20, उसके अंतर्गत भाषा और गणित पर विशेष जोर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जो शिक्षक हैं वह स्थानीय भाषा पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें और बच्चों को इसी के अंतर्गत पढ़ाया जाए, ताकि वह इससे अपना जुड़ाव महसूस कर सकें.
अब जानिए क्या है इस किताब की खासियत? : उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बच्चों से कहा गया था कि वह अपनी स्थानीय भाषा में जो उन्हें पसंद है, जैसे कहानी, कविता को लिखेंगे और इस पर आधारित एक चित्र भी तैयार करेंगे. बशर्ते वह कहानी या कविता कहीं से कॉपी न की गई हो. बच्चों को यह कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा समझ में आया और उन्होंने इस पर काम भी किया. उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार कविता व कहानी लिखी और उस पर आधारित चित्र भी तैयार किया. इसके बाद उसे 'बाल-मन' नाम की पत्रिका में समाहित किया.
बच्चों की मदद के लिये शिक्षक कर रहे काम : उन्होंने बताया कि आज जब बच्चे पुस्तकालय में जाते हैं और अपनी किताब को देखते हैं और उसमें लिखी अपनी कहानी या कविता को पढ़ते हैं तो उन्हें एक अलग अनुभव महसूस होता है और खुशी भी मिलती है. बच्चों की मदद के लिए इसमें हजारों की संख्या में शिक्षक भी काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि आईसीटी की पाठशाला के जरिए ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध : सहायक अध्यापक शेखर यादव ने बताया कि, उनके द्वारा तैयार की गई यह किताब अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहां पर जाकर आप इसे खरीद कर बच्चों के द्वारा लिखी गई कहानी और कविता को पढ़ सकते हैं. यह किताब एक राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक है. अभी हाल ही में यह पुस्तक गोमती पुस्तक महोत्सव जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था उसमें भी प्रस्तुत की गई थी. अब आने वाले समय में यह पुस्तक विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली में भी उपलब्ध होगी.
'पिता ने प्रेरित किया' : छात्रा शान्विका यादव ने बताया कि, मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता "आम वाला मौसम आया, बहुत सारे आम लाया" भी इस पुस्तक में शामिल है. उन्हें काफी खुशी है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत कविता खुद से लिखी और अब उनकी रुचि इतनी ज्यादा इसके प्रति बढ़ गई है कि वह हर रोज एक नई कविता लिखती हैं और उस पर ही आधारित एक चित्र भी तैयार करती हैं. शान्विका का कहना है कि लेखनी को लेकर उनके पिता ने प्रेरित किया था और अब उनकी रुचि इसके प्रति काफी ज्यादा बढ़ गई है.
छात्र हिमांशु ने बताया कि, उनके द्वारा जो कविता लिखी गई है, उसका नाम 'मेरे पापा सबसे प्यारे हैं'. इस कविता को लिखने के लिए उन्हें एक दिन का समय लगा. उनका कहना है कि वह अपने पिता के बारे में जो सोचते हैं उसे उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए लोगों के बीच प्रस्तुत करने का काम किया है. इसमें कविता को और कैसे निखारा जा सकता है, इसमें उनके शिक्षक द्वारा किया गया है. आज जब वह अपनी कविता को 'बाल-मन' किताब में पढ़ते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती है. उनका कहना है कि अब वह इस लेखनी के कार्य को जारी रखेंगे.
