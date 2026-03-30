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कानपुर: सेप्टिक टैंक हादसे में पिता-पुत्र की मौत पर एक्शन; सुपरवाइजर पर मुकदमा, रात में सफाई पर लगेगी रोक

देर रात कर्मियों को टैंक के अंदर उतारा गया था. ( Photo Credit: District Administration )

कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित गूबा गार्डन में एक अपार्टमेंट के सेप्टिक टैंक को साफ करने उतरे दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. सोमवार को आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल खुद कानपुर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जाँच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि दोनों कर्मी बिना किसी सुरक्षा उपकरण (सेफ्टी गियर) के ही गहरे टैंक में उतरे थे. इसी लापरवाही के कारण जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई. सुपरवाइजर पर मुकदमा और अफसरों को अल्टीमेटम: आयोग के उपाध्यक्ष ने इस लापरवाही पर सख्त एक्शन लेते हुए संबंधित सुपरवाइजर के खिलाफ थाना कल्याणपुर में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस कमिश्नरेट के आला अफसरों को दिए हैं. निरीक्षण के दौरान डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. हरदीप सिंह गिल ने मृतक कर्मियों के परिजनों से सीधा संवाद कर उन्हें ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि नगर निगम और अन्य जिम्मेदार विभागों को इस चूक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे. मौके पर पहुंचे अधिकारी. (Photo Credit: District Administration)