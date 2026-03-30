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कानपुर: सेप्टिक टैंक हादसे में पिता-पुत्र की मौत पर एक्शन; सुपरवाइजर पर मुकदमा, रात में सफाई पर लगेगी रोक

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने कहा कि दो कर्मियों कर्मचारियों की मौत हुई है. सुपरवाइजर पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

Photo Credit: District Administration
देर रात कर्मियों को टैंक के अंदर उतारा गया था. (Photo Credit: District Administration)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:57 PM IST

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कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित गूबा गार्डन में एक अपार्टमेंट के सेप्टिक टैंक को साफ करने उतरे दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. सोमवार को आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल खुद कानपुर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जाँच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि दोनों कर्मी बिना किसी सुरक्षा उपकरण (सेफ्टी गियर) के ही गहरे टैंक में उतरे थे. इसी लापरवाही के कारण जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई.

सुपरवाइजर पर मुकदमा और अफसरों को अल्टीमेटम: आयोग के उपाध्यक्ष ने इस लापरवाही पर सख्त एक्शन लेते हुए संबंधित सुपरवाइजर के खिलाफ थाना कल्याणपुर में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस कमिश्नरेट के आला अफसरों को दिए हैं. निरीक्षण के दौरान डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. हरदीप सिंह गिल ने मृतक कर्मियों के परिजनों से सीधा संवाद कर उन्हें ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि नगर निगम और अन्य जिम्मेदार विभागों को इस चूक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे.

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मौके पर पहुंचे अधिकारी. (Photo Credit: District Administration)

पिता-पुत्र की मौत से दहला था इलाका: डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि करीब पांच दिन पहले जावेद और आबिद नाम के दो कर्मी एक अपार्टमेंट का टैंक साफ करने के लिए गहरे चैंबर में उतरे थे. काफी देर तक बाहर न आने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. हालांकि, तब तक जहरीली गैस के कारण दोनों की मौत हो चुकी थी. मृतक आपस में पिता-पुत्र थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी.

रात में टैंक सफाई पर लगेगी रोक: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब रात के समय टैंक सफाई के कार्यों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. कानपुर की इस घटना में भी ठेकेदार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात कर्मियों को टैंक के अंदर उतारा गया था. आयोग जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक गाइडलाइंस और नोटिस जारी करेगा ताकि भविष्य में किसी भी सफाई कर्मी की जान जोखिम में न पड़े. लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ अब आयोग सीधे और सख्त दंडात्मक कदम उठाएगा.

यह भी पढ़ें- कानपुर में सीवर टैंक सफाई के दौरान 2 मजदूर फंसे, पुलिस-SDRF के प्रयास के बावजूद नहीं बची जान

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