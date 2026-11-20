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स्वच्छ भारत मिशन फेज–2; गांवों में कचरा प्रबंधन की बदलेगी तस्वीर, नहरों में 7 स्थानों पर लगेंगे ट्रैश बूम

अफसरों के साथ बैठक करते सीडीओ अभिनव जे. जैन. ( Photo Credit: Media Cell, District Administration )

कानपुर : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अंतर्गत गांवों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा. इसके तहत घर-घर कूड़ा संग्रहण के साथ नहरों में बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे को भी एकत्र कर उसका पुनर्चक्रण किया जाएगा. सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्वच्छता समिति की बैठक में ग्रामीण स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालयों के संचालन और वित्तीय प्रगति पर गुरुवार को मंथन कर ये फैसला किया गया.



बैठक में मौजूद अफसरों का कहना था कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत नामित संस्था द्वारा जनपद में 7 स्थानों पर नहरों में ट्रैश बूम लगाए जाएंगे. इनके माध्यम से बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे को रोककर एकत्र किया जाएगा. इसके बाद इसे रमईपुर एवं बिल्हौर देहात स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीडब्ल्यूएमयू) तक पहुंचाकर पुनर्चक्रण किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले 15 बल्क वेस्ट जनरेटर भी चिह्नित किए गए हैं. मुख्य विकास अधिकारी ने इनके कचरा प्रबंधन की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं.