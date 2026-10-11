छात्र-छात्राओं ने नाट्य मंचन से दी दिखावे की संस्कृति छोड़ने और देश के विकास में योगदान की सीख
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 9:37 AM IST
कानपुर : देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों में युवाओं और विद्यार्थियों की हिस्सेदारी बढ़-चढ़कर दिख रही है. नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में तीन दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसके आखिरी दिन विद्यार्थियों ने नाटकों और प्रस्तुतियों के जरिए आपसी भाईचारा, नागरिकों के कर्तव्यों और साधारण जीवन जीने का संदेश दिया.
कार्यक्रम के दौरान संघ के 100 साल के सफर पर आधारित नाटक वटवृक्ष मुख्य आकर्षण रहा. इसमें संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का रोल निभाने वाले छात्र अविरल पाठक ने समाज में एकता की बात करते हुए कहा कि संघ का मुख्य मकसद समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना है. जब देश के लोग एक सोच और देश सबसे पहले की भावना से एकजुट होंगे, तभी एक मजबूत समाज बनेगा.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का किरदार निभाने वाले छात्र निरालय उपाध्याय ने सादगी भरी जिंदगी अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी का जीवन सादगी और त्याग की मिसाल था. आज के युवाओं को दिखावे से दूर रहकर साधारण जीवन और ऊंचे विचार अपनाने चाहिए. देश के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ा संस्कार है. इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक नीतू सिंह ने कहा कि युवाओं की यह सकारात्मक ऊर्जा राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है और ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में सही नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं.