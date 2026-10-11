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छात्र-छात्राओं ने नाट्य मंचन से दी दिखावे की संस्कृति छोड़ने और देश के विकास में योगदान की सीख

नाट्य प्रस्तुति देते छात्र. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों में युवाओं और विद्यार्थियों की हिस्सेदारी बढ़-चढ़कर दिख रही है. नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में तीन दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसके आखिरी दिन विद्यार्थियों ने नाटकों और प्रस्तुतियों के जरिए आपसी भाईचारा, नागरिकों के कर्तव्यों और साधारण जीवन जीने का संदेश दिया.





राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर नाट्य मंचन. (Video Credit : ETV Bharat) कार्यक्रम के दौरान संघ के 100 साल के सफर पर आधारित नाटक वटवृक्ष मुख्य आकर्षण रहा. इसमें संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का रोल निभाने वाले छात्र अविरल पाठक ने समाज में एकता की बात करते हुए कहा कि संघ का मुख्य मकसद समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना है. जब देश के लोग एक सोच और देश सबसे पहले की भावना से एकजुट होंगे, तभी एक मजबूत समाज बनेगा.