कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ओलंपियाड : 25 आईआईटी, 20 एनआईटी,15 आईआईआईटी के छात्र कोड में निकालेंगे समस्याओं का समाधान

कानपुर सीएसजेएमयू में आईसीपीसी एशिया रीजनल कानपुर साइट 2025 का आगाज. देशभर से 350 से अधिक प्रतिभागी हो रहे शामिल.

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ओलंपियाड का शुभारंभ करते अतिथि.
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ओलंपियाड का शुभारंभ करते अतिथि. (Photo Credit: Media Cell, CSJM University)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 8:08 AM IST

कानपुर : विश्व स्तर की प्रोग्रामिंग प्रतियोगिताओं में शुमार आईसीपीसी एशिया रीजनल कानपुर साइट 2025 का आठवीं बार शुभारंभ सोमवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के लेक्चर हाल-1 में हुआ. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ओलंपियाड कहे जाने वाले इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट (आईसीपीसी) में दुनिया के प्रतिभाशाली युवा मस्तिष्क उच्च स्तरीय एल्गोरिदमिक समस्या समाधान में प्रतिस्पर्धा करते हैं. जिसमें देशभर की 106 टीमों के 350 से अधिक प्रतिभाागी शामिल हो रहे हैं. दो दिवसीय प्रतियोगिता का परिणाम मंगलवार शाम को घोषित किया जाएगा.

सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने वीडियो संदेश में कहा है कि आईसीपीसी केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां युवा तकनीकीविद अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं. साथ ही अपनी बौद्धिक शक्ति को निखारते हैं और वैश्विक चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करते हैं. लगातार सातवीं बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करना सीएसजेएमयू की शैक्षणिक दृढ़ता और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि आईसीपीसी न केवल प्रोग्रामिंग कौशल विकसित करता है, बल्कि टीमवर्क, धैर्य और दबाव में समस्या का समाधान सुनिश्चित करता है.

मुख्य आयोजक डाॅ. संदेश गुप्ता ने बताया कि इस साल प्रतियोगिता में देशभर से टीमें भाग ले रही हैं. जिनमें शामिल 25 आईआईटी (आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी पटना) समेत अन्य शामिल हैं. साथ ही 20 एनआईटी (एनआईटी त्रिची, एनआईटी जमशेदपुर और एनआईटी कुरुक्षेत्र) शामिल हैं. इसके अलावा 15 आईआईआईटी विशेष रूप से (आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी बैंगलोर और आईआईआईटी इलाहाबाद) प्रत्येक टीम में तीन छात्र और एक कोच शामिल हैं. प्रतिभागी 5 घंटे की गहन कोडिंग प्रतियोगिता में आठ से 10 जटिल एल्गोरिदमिक समस्याओं का समाधान कोड में ही हल करेंगे.

