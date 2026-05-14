कानपुर की बेटी सोनाक्षी को 12वीं में मिले 99.6% अंक, फिर भी छाई मायूसी, नीट परीक्षा कैंसिल होने से सपनों को लगा झटका
सोनाक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. वह डॉक्टर बनना चाहती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 7:00 PM IST
कानपुर: कानपुर की बेटी सोनाक्षी गोयल ने सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी 12वीं कक्षा के परिणाम में 99.6% अंक हासिल किए हैं. इस मेधावी बेटी ने अपने साथ अपने माता-पिता का नाम भी रोशन किया है, लेकिन जिस तरह देशभर के लाखों छात्र नीट परीक्षा कैंसिल होने से दुखी हैं. ठीक उसी तरह डॉक्टर बनने का सपना देख रही यह बेटी भी हताश है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में सोनाक्षी गोयल ने बताया कि उसने सभी विषयों पर अपना पूरा फोकस रखा. जिसका नतीजा यह रहा कि चार विषयों में 100 में से 100 अंक मिले हैं. छात्रा ने कहा कि कभी भी पढ़ाई को लेकर तनाव या दबाव नहीं होना चाहिए. छात्र जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें, तो उन्हें पूरा भरोसा अपनी ठोस तैयारी पर होना चाहिए. सोनाक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. वहीं, तैयारी के दौरान उसे फिजिक्स वाला संस्थान के शिक्षकों की भी मदद मिली.
सोनाक्षी ने बताया कि उसे कथक से बहुत अधिक लगाव है. जैसे ही समय मिलता था, तो वह कथक का अभ्यास करने लगती थी. सोनाक्षी ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग भी केवल पढ़ाई के लिए किया है. अब उन्हें डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करनी है. डॉक्टर बनने की प्रेरणा उन्हें पिता गौतम गोयल से मिली. सोनाक्षी ने बताया मौजूदा समय में पिता CA हैं. हालांकि एक समय ऐसा भी था, जब उन्होंने डॉक्टर का सपना देखा था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से वह डॉक्टर नहीं बन सके. इसलिए अब सोनाक्षी डॉक्टर बनकर पिता का सपना पूरा करेंगी.
सरकार बनाये सुरक्षित सिस्टम
सर पदमपत सिंहानिया एजुकेशन सेंटर सेंड से 12वीं पास करने वाली छात्रा सोनाक्षी ने बताया कि इस सत्र में नीट की परीक्षा भी दी थी. जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली की नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो सोनाक्षी उदास हो गईं. सोनाक्षी ने कहा कि सरकार को अब एक ऐसा सुरक्षित सिस्टम बनाना चाहिए, जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए उपयोगी साबित हो. इससे किसी छात्र को दिक्कत नहीं होगी.
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