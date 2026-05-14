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कानपुर की बेटी सोनाक्षी को 12वीं में मिले 99.6% अंक, फिर भी छाई मायूसी, नीट परीक्षा कैंसिल होने से सपनों को लगा झटका

कानपुर की बेटी सोनाक्षी को 12वीं में मिले 99.6% अंक, फिर भी छाई मायूसी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर की बेटी सोनाक्षी गोयल ने सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी 12वीं कक्षा के परिणाम में 99.6% अंक हासिल किए हैं. इस मेधावी बेटी ने अपने साथ अपने माता-पिता का नाम भी रोशन किया है, लेकिन जिस तरह देशभर के लाखों छात्र नीट परीक्षा कैंसिल होने से दुखी हैं. ठीक उसी तरह डॉक्टर बनने का सपना देख रही यह बेटी भी हताश है. कानपुर की बेटी सोनाक्षी को 12वीं में मिले 99.6% अंक, फिर भी छाई मायूसी (Video Credit; ETV Bharat) ईटीवी भारत से खास बातचीत में सोनाक्षी गोयल ने बताया कि उसने सभी विषयों पर अपना पूरा फोकस रखा. जिसका नतीजा यह रहा कि चार विषयों में 100 में से 100 अंक मिले हैं. छात्रा ने कहा कि कभी भी पढ़ाई को लेकर तनाव या दबाव नहीं होना चाहिए. छात्र जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें, तो उन्हें पूरा भरोसा अपनी ठोस तैयारी पर होना चाहिए. सोनाक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. वहीं, तैयारी के दौरान उसे फिजिक्स वाला संस्थान के शिक्षकों की भी मदद मिली.