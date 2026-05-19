ETV Bharat / state

कानपुर में युवती ने होटल मैनेजर सहित 4 पर लगाया गैंगरेप का आरोप; पुलिस ने शुरू की जांच

DCP ने बताया कि मामले की जांच के दौरान जब मौके से कलेक्ट किए गए CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं. अ

कानपुर में युवती ने होटल मैनेजर सहित 4 पर लगाया गैंगरेप का आरोप.
कानपुर में युवती ने होटल मैनेजर सहित 4 पर लगाया गैंगरेप का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एक होटल के मैनेजर और उसके तीन साथियों पर छात्रा ने गैंगरेप का आरोप लगाया है. पीड़िता का दावा है कि होटल मैनेजर और उसके साथियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और दुष्कर्म किया है.

वारदात के बाद वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भागने में सफल रही. पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने होटल मैनेजर समेत अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया है. छात्रा का मेडिकल कराकर मामला की गंभीरता से जांच की जा रही है.

DCP पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि रविवार शाम लगभग 8 बजे 112 पर सूचना मिली कि कल्यानपुर के छाया मैंशन होटल में मैनेजर और दो-तीन अन्य लोगों द्वारा महिला के साथ अभद्रता और दुष्कर्म किया गया है.

DCP पश्चिम एसएम कासिम आबिदी. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने तत्काल महिला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और आरोपियों को हिरासत में लिया है.

DCP ने बताया कि मामले की जांच के दौरान जब मौके से कलेक्ट किए गए CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं. अभी तक जो फैक्ट्स और साक्ष्य सामने आए हैं, उनसे महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रथम दृष्टया जांच में पुष्टि नहीं हो रही है.

महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों से पूछताछ हो रही है. इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

पीड़िता के मुताबिक, वह रविवार देर शाम किसी निजी काम से कल्याणपुर स्थित छाया मैंशन होटल पहुंची थी. वहां के मैनेजर और उसके साथियों ने बदसलूकी शुरू कर दी. जब उसने आरोपियों की करतूत का विरोध करते हुए वहां से भागने की कोशिश की तो एक युवक ने उसे जबरन गिरा दिया.

इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. पीड़िता के मुताबिक, जब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागी तो आरोपी उसे पकड़ने के लिए सड़क तक उसके पीछे दौड़े.

यह भी पढ़ें: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की उपबल्धि; गाय के गोबर से बना दिया बायोप्लास्टिक

TAGGED:

CRIME INVESTIGATION KANPUR NEWS
KANPUR STUDENT GANG RAPED
FIR AGAINST FOUR FOR GANGRAPE CASE
कानपुर में छात्रा से गैंगरेप
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.