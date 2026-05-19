ETV Bharat / state

कानपुर में युवती ने होटल मैनेजर सहित 4 पर लगाया गैंगरेप का आरोप; पुलिस ने शुरू की जांच

कानपुर में युवती ने होटल मैनेजर सहित 4 पर लगाया गैंगरेप का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एक होटल के मैनेजर और उसके तीन साथियों पर छात्रा ने गैंगरेप का आरोप लगाया है. पीड़िता का दावा है कि होटल मैनेजर और उसके साथियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और दुष्कर्म किया है. वारदात के बाद वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भागने में सफल रही. पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने होटल मैनेजर समेत अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया है. छात्रा का मेडिकल कराकर मामला की गंभीरता से जांच की जा रही है. DCP पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि रविवार शाम लगभग 8 बजे 112 पर सूचना मिली कि कल्यानपुर के छाया मैंशन होटल में मैनेजर और दो-तीन अन्य लोगों द्वारा महिला के साथ अभद्रता और दुष्कर्म किया गया है. DCP पश्चिम एसएम कासिम आबिदी. (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस ने तत्काल महिला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और आरोपियों को हिरासत में लिया है.