कानपुर के आवारा और खूंखार कुत्तों को होगी "उम्र कैद", जानें नगर निगम का प्लान

कानपुर नगर निगम ने पहले चरण में एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर में 50 कुत्तों के रखने की योजना बनाई है.

कानपुर में आवारा कुत्तों का समाधान.
कानपुर में आवारा कुत्तों का समाधान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 9:34 AM IST

कानपुर : आवारा और खूंखार कुत्तों से शहरवासियों को बचाने के लिए कानपुर नगर निगम खास प्लान तैयार किया है. जो कुत्ते दो या अधिक बार लोगों को काट चुके हैं उन्हें किशनपुर में स्थित शेल्टर होम में आजीवन रखा जाएगा. शेल्टर होम में कुत्तों के खाने-पीने और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम निभाएगा. साथ ही पागल (रेबीज से पीड़ित) कुत्तों को रखने की अलग से व्यवस्था की गई है. फिलहाल इस एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर में पांच कुत्ते हैं. पहले चरण में 50 कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जा रही है.

जानकारी देते मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके निरंजन. (Video Credit : ETV Bharat)


नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार कानपुर शहर में करीब सवा लाख कुत्ते हैं. अब तक लगभग 35 हजार कुत्तों का बंध्याकरण किया जा चुका है. बीते साल कुत्तों के काटने से जुड़े कई मामले सामने आए थे. ऐसे मामलों को रोकने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे पकड़ कर पहले बंध्याकरण किया जाएगा और फिर 10 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा अगर जांच में यह साबित होता है कि कुत्ता ना तो पागल है और ना ही रैबीज से पीड़ित है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे उसी स्थान पर वापस छोड़ दिया जाएगा . जहां से पकड़ा गया था.


डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कुत्ते को गोद लेना चाहता है तो उसे हलफनामा देना होगा कि वह कुत्ते की आजीवन देखभाल करेगा. अगर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता है तो ऐसे कुत्तों को हमेशा के लिए एबीसी सेंटर में ही रखा जाएगा. नगर निगम की यह पहल शहर में बढ़ते स्ट्रीट डॉग हमलों पर नियंत्रण पाने की दिशा में सकारात्मक और जरूरी कदम मानी जा रही है.

संपादक की पसंद

