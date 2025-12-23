ETV Bharat / state

कानपुर के आवारा और खूंखार कुत्तों को होगी "उम्र कैद", जानें नगर निगम का प्लान

कानपुर : आवारा और खूंखार कुत्तों से शहरवासियों को बचाने के लिए कानपुर नगर निगम खास प्लान तैयार किया है. जो कुत्ते दो या अधिक बार लोगों को काट चुके हैं उन्हें किशनपुर में स्थित शेल्टर होम में आजीवन रखा जाएगा. शेल्टर होम में कुत्तों के खाने-पीने और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम निभाएगा. साथ ही पागल (रेबीज से पीड़ित) कुत्तों को रखने की अलग से व्यवस्था की गई है. फिलहाल इस एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर में पांच कुत्ते हैं. पहले चरण में 50 कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जा रही है.

जानकारी देते मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके निरंजन. (Video Credit : ETV Bharat)



नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार कानपुर शहर में करीब सवा लाख कुत्ते हैं. अब तक लगभग 35 हजार कुत्तों का बंध्याकरण किया जा चुका है. बीते साल कुत्तों के काटने से जुड़े कई मामले सामने आए थे. ऐसे मामलों को रोकने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे पकड़ कर पहले बंध्याकरण किया जाएगा और फिर 10 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा अगर जांच में यह साबित होता है कि कुत्ता ना तो पागल है और ना ही रैबीज से पीड़ित है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे उसी स्थान पर वापस छोड़ दिया जाएगा . जहां से पकड़ा गया था.

