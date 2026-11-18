ETV Bharat / state

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा-जात-पात से ऊपर उठकर सोचें, न राजनीति हो न कानून, ईशनिंदा कानून और सनातन बोर्ड के गठन की मांग दोहराई

कानपुर में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शहर में चल रही कथा के पांचवें दिन मीडिया से खुलकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने देश के कई गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय रखी. उन्होंने कहा कि समाज को जातियों में बांटने वाली राजनीति और कानूनों से बचना चाहिए. साथ ही देश में कड़े ईशनिंदा कानून और सनातन बोर्ड के गठन की बात कही.





कानपुर में मीडिया से मुखातिब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर. (Video Credit : ETV Bharat)

देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हर किसी को जात-पात के दायरे से बाहर निकलकर सनातन धर्म को समझना चाहिए. सनातन सभी का है जो भी व्यक्ति जाति के आधार पर भेदभाव करता है, वह असल में सनातन को खंडित करने का काम कर रहा है.



उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों के लिए कहा कि न तो कानून जाति के आधार पर बनने चाहिए, न ही प्रवचन जाति के नाम पर होने चाहिए. न ही राजनीति को जाति का चोला पहनाना चाहिए. आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सभी सनातनी एकजुट होकर युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाएं, अन्यथा आने वाली पीढ़ी देश का भला नहीं कर पाएगी.