कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा-जात-पात से ऊपर उठकर सोचें, न राजनीति हो न कानून, ईशनिंदा कानून और सनातन बोर्ड के गठन की मांग दोहराई
कानपुर में चल रही थी कथा के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मीडिया से साझा किए विचार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:12 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 10:46 AM IST
कानपुर : कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शहर में चल रही कथा के पांचवें दिन मीडिया से खुलकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने देश के कई गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय रखी. उन्होंने कहा कि समाज को जातियों में बांटने वाली राजनीति और कानूनों से बचना चाहिए. साथ ही देश में कड़े ईशनिंदा कानून और सनातन बोर्ड के गठन की बात कही.
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हर किसी को जात-पात के दायरे से बाहर निकलकर सनातन धर्म को समझना चाहिए. सनातन सभी का है जो भी व्यक्ति जाति के आधार पर भेदभाव करता है, वह असल में सनातन को खंडित करने का काम कर रहा है.
उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों के लिए कहा कि न तो कानून जाति के आधार पर बनने चाहिए, न ही प्रवचन जाति के नाम पर होने चाहिए. न ही राजनीति को जाति का चोला पहनाना चाहिए. आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सभी सनातनी एकजुट होकर युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाएं, अन्यथा आने वाली पीढ़ी देश का भला नहीं कर पाएगी.
देवी-देवताओं और संतों के अपमान पर बने सख्त ईशनिंदा कानून : सोशल मीडिया पर लगातार हिंदू देवी-देवताओं और सनातन संस्कृति पर की जा रही टिप्पणियों पर गहरी चिंता जताते हुए कथावाचक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सनातन, साधु-संतों, देवी-देवताओं, ब्राह्मणों या किसी भी जाति का अपमान करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार को इस दिशा में अब और देर नहीं करनी चाहिए.
यूजीसी कानून और जनसंख्या नियंत्रण : यूजीसी कानून के विरोध पर कहा कि वे जहां-जगह गए हैं, वहां लोगों में इसे लेकर काफी पीड़ा और नाराजगी है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करते हुए बदलाव करेगी और ऐसा कानून बनाएगी जिससे हर वर्ग सुरक्षित महसूस करे और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न हो. जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर स्पष्ट किया कि वे लंबे समय से इसके पक्ष में हैं और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में मामला भी दायर कर चुके हैं.
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