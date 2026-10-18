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कानपुर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद; 250 किलो आतिशबाजी जब्त





चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र के अनुसार शुक्रवार देर रात पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध पटाखे डंप किए गए हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जगईपुरवा चौराहे के पास राजेश दाल मिल के पीछे बने बेल्ट निर्माण गोदाम की तीसरी मंजिल पर छापा मारा.



तलाशी के दौरान पुलिस को गोदाम के अंदर अलग-अलग प्रकार की आतिशबाजी से भरे 10 गत्ते मिले. जब्ती के बाद इनका कुल वजन करीब ढाई कुंतल आंका गया. गोदाम में मौजूद शख्स पटाखों के भंडारण के बाबत वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके.





पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार किए गए गोदाम के प्रोडक्शन मैनेजर वसीम ने खुलासा किया कि ये पटाखे उसके रिश्तेदार सोनू उर्फ फैज ने रखवाए थे. सोनू मूलगंज के नई सड़क इलाके का रहने वाला है. शुरुआती जांच में सामने आया कि दीपावली के मौके पर इन पटाखों को खपाने की तैयारी थी.



चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र के मुताबिक इस बाबत चकेरी थाने में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. प्रोडक्शन मैनेजर वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है. फरार आरोपी सोनू उर्फ फैज की तलाश में दबिश दी जा रही है.