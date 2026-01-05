ETV Bharat / state

स्क्वैश रैकेट चैंपियनशिप; धामपुर के राघव वशिष्ठ और फाबिया नफीस ने जीता दोहरा खिताब

मेडल के साथ राघव वशिष्ठ और फाबिया नफीस. ( Photo Credit : Media Cell, The Sports Hub )