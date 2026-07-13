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Horrific accident; कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर

कानपुर : कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में एक युवक, एक किशोर और एक किशोरी शामिल है. हादसा हाईवे किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार स्कार्पियो के पीछे से टकरा जाने से हुआ. हादसे के बाद से ट्रक चालक वाहन समेत फरार है. घायलों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.







महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब छह बजे रूमा फ्लाईओवर के आगे दुर्घटना की सूचना मिली थी. मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी. हादसा खड़े ट्रक में स्कार्पियों के टकराने से हुआ था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कार्पियो के परखच्चे उड़ गए. घटनास्थल पर एक युवक, एक किशोर और एक किशोरी की मौत हो चुकी थी. गाड़ी में फंसे शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. स्थानीय निवासियों की मदद से तीन घायलों को कांशीराम अस्पताल रामादेवी भेजा गया था. जहां उनकी स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.



महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि मृतकों और घायलों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में स्कार्पियो का नंबर हरियाणा का पाया गया है. दुर्घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है. उसकी तलाश में टीम लगाई गई है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है.