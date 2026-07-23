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कानपुर: सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी और कई कार्यकर्ता हिरासत में, गांधी प्रतिमा पर धरने के दौरान पुलिस कार्रवाई

कानपुर के फूलबाग में गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठे सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया.

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छात्रों के सत्याग्रह टेंट हटाने पर भड़के सपा विधायक, गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:20 AM IST

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कानपुर: कानपुर के फूलबाग में बुधवार शाम पुलिस ने समाजवादी पार्टी के आर्यनगर से विधायक अमिताभ बाजपेयी और उनके कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे विधायक और समर्थकों को पुलिस गाड़ियों में भरकर सीधे ट्रैफिक पुलिस लाइन ले गई.

यह कार्रवाई छात्रों के प्रस्तावित सत्याग्रह के लिए लगाए जा रहे टेंट को पुलिस द्वारा हटाए जाने के विरोध में हुई. कार्यकर्ताओं ने बताया कि छात्र सभा से जुड़े पूर्व कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा परिसर में सत्याग्रह की तैयारियां कर रहे थे.

"संवैधानिक अधिकारों को दबा रही पुलिस", हिरासत में लिए जाने के बाद बोले विधायक अमिताभ बाजपेयी. (Video Credit: ETV Bharat)

छात्रों का टेंट हटाने पर हुआ विवाद: इसी दौरान पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर टेंट और अन्य सामान को जबरन हटवा दिया. इसकी जानकारी मिलते ही विधायक अमिताभ बाजपेयी तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों के साथ काफी बहस और नोकझोंक के बाद विधायक वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए. कार्रवाई के दौरान विधायक अमिताभ बाजपेयी ने पुलिस प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए.

विधायक ने उठाए प्रशासनिक मंशा पर सवाल: उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी बात रखने के संवैधानिक अधिकार को बलपूर्वक दबाया जा रहा है. लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का हक सभी को है और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने ऐलान किया कि कल भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा. विधायक के धरने पर बैठने की खबर फैलते ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और समर्थक भी फूलबाग पहुंचने लगे.

वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल: कैंट से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर जमा हो गए. इस दौरान सपा समर्थकों ने पुलिसिया कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए जमकर नारेबाजी की. पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान मौके पर अंबर त्रिवेदी, कृपाशंकर त्रिवेदी, पार्षद रजत बाजपेयी, हरिओम पांडे, आंशू खान, रविशंकर मिश्रा, वीरेंद्र त्रिपाठी, चंकी गुप्ता, पुण्य जैन, विक्की जायसवाल, दुर्गेश चक, सौरभ गुप्ता, मिंटू गुप्ता, विनोद पांडे, विजय अवस्थी, कीर्तिमान अवस्थी, आकाश सिंह, अंकित तिवारी, रियाज राजू और सोनू त्रिपाठी समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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