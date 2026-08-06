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कानपुर: रेस्टोरेंट में युवक पर दबंगों का हमला; मोबाइल छीनकर लोहे की रॉड से पीटा, 5 नामजद समेत 12 युवकों पर केस

कानपुर साउथ के हनुमंत विहार में एक रेस्टोरेंट में दबंगों ने युवक का मोबाइल छीनकर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया.

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हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव सिंह बोले- आरोपियों की पहचान कर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 4:53 PM IST

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कानपुर: कानपुर साउथ के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में दोस्त से मिलने पहुंचे युवक के साथ दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि पहले युवक का मोबाइल फोन छीन लिया और वापस मांगने पर दर्जनभर युवकों ने उस पर हमला कर दिया.

मारपीट में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि बीच-बचाव करने आए उसके दोस्त को भी आरोपियों ने पीट दिया. पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

रेस्टोरेंट में दबंगों का तांडव: दोस्त से मिलने पहुंचे युवक पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात (Video Credit: ETV Bharat)

मोबाइल वापस मांगने पर कुर्सियों और रॉड से पीटा: दीनदयाल पुरम के रहने वाले रोशन खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 5 अगस्त की रात हनुमंत विहार स्थित एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त से मिलने गया था. वह मोबाइल पर सीरियल देख रहा था, तभी पास की टेबल पर बैठे कुछ युवकों में गाली-गलौज हो रही थी. इसी दौरान एक युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया. रोशन का कहना है कि मोबाइल वापस मांगने पर आरोपी भड़क गए और कई युवक मिलकर उस पर टूट पड़े.

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रंगदारी और गाली-गलौज का विरोध करने पर युवक के सिर पर मारी रॉड. (Photo Credit: ETV Bharat)

जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए आरोपी: आरोपियों ने कुर्सियों, लात-घूंसों और लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई. उसने आरोप लगाया कि हमलावर उसे जबरन अपने साथ ले जाने की भी कोशिश कर रहे थे. शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह उसे बचाया, जिसके बाद आरोपी पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिद्धार्थ द्विवेदी उर्फ पासा, सिम्पी पांडेय, आदित्य धमनिया, छोटू और प्रांशु तिवारी सहित अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है.

CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी: उसका कहना है कि मुख्य आरोपी सिद्धार्थ द्विवेदी उर्फ पासा पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जानकारी मिल गई है. सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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