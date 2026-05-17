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कानपुर सोलर प्रोजेक्ट; बन रही 2390 मिलियन यूनिट बिजली, 19.60 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में आई कमी

बिल्हौर तहसील के डोड़वा जमौली में 1203 एकड़ में सोलर प्रोजेक्ट लगा है. इससे 717 करोड़ रुपये की बिजली उत्पादित की जा रही है.

बिल्हौर स्थित 225 मेगावाट का प्लांट देखते डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह.
बिल्हौर स्थित 225 मेगावाट का प्लांट देखते डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह. (Media Cell, District Administration)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 9:17 AM IST

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कानपुर : बिल्हौर तहसील के डोड़वा जमौली में स्थापित एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 225 मेगावाट क्षमता वाले मेगा सोलर पाॅवर प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति शनिवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने देखी. यह परियोजना यूपी की प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है और बड़े स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कर रही है. यह एक स्थान पर संचालित प्रदेश की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है.

जानकारी देते डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के सीनियर मैनेजर अमितोष वर्मा ने बताया कि परियोजना लगभग 1203 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की गई है. मुख्य प्लांट ग्राम डोड़वा जमौली में स्थित है, जबकि इसका विस्तार नदिहा खुर्द, उत्तरी एवं मदाररायगुमान गांवों तक है. पूरे प्रोजेक्ट में करीब 9.82 लाख सोलर पैनल लगाए गए हैं. अब तक प्लांट से 2390 मिलियन यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन किया जा चुका है. उत्पादित बिजली का अनुमानित मूल्य लगभग 717 करोड़ रुपये है. परियोजना से उत्पादित विद्युत ऊर्जा रसूलाबाद, बिल्हौर, बांगरमऊ और मल्हावा फीडरों को आपूर्ति की जा रही है.



19.60 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी : ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार इस परियोजना से उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा के कारण अब तक लगभग 19.60 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है. इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की परियोजनाएं भविष्य में गैर-जीवाश्म ऊर्जा आधारित व्यवस्था को मजबूत करेंगी. प्लांट की लाइफ करीब 30 साल है.


ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी को मिल रहा बढ़ावा : डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में “ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी” को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी क्रम में अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. डोड़वा जमौली का यह प्लांट ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत मॉडल बनकर उभरा है. यह प्लांट अपने आप में दूसरे शहरों के लिए किसी नजीर से भी कम नहीं है. सौर ऊर्जा परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनमें प्रदूषण की संभावना बेहद कम होती है. भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है.



गांवों में स्टेडियम और सोलर लाइट लगाएगी एनटीपीसी : डीएम ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आसपास के गांवों में विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं. कंपनी ग्राम डोड़वा जमौली में 1.87 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराएगी. इसके अलावा डोड़वा जमौली, नदिहा खुर्द और मदाररायगुमान गांवों में सोलर लाइट लगाई जाएंगी. गांवों के परिषदीय विद्यालयों में बेंच और अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

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