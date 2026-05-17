ETV Bharat / state

कानपुर सोलर प्रोजेक्ट; बन रही 2390 मिलियन यूनिट बिजली, 19.60 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में आई कमी

बिल्हौर स्थित 225 मेगावाट का प्लांट देखते डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह. ( Media Cell, District Administration )