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सोहेल अख्तर अंसारी प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन नियुक्त, जानें क्यों मिली जिम्मेदारी

सोहेल अख्तर अंसारी 2017 में कैंट विधानसभा से विधायक रह चुके हैं.

नवनियुक्त चेयरमैन सोहेल अख्तर
नवनियुक्त चेयरमैन सोहेल अख्तर (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 10:42 AM IST

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कानपुर : कैंट विधानसभा से पूर्व विधायक रहे सोहेल अख्तर अंसारी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस नियुक्ति के साथ ही कानपुर से कांग्रेस को बड़ा संगठनात्मक चेहरा मिला है. सोहेल अख्तर कानपुर के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्हें यह पद दिया गया है. इससे पहले अब्दुल मन्नान इस जिम्मेदारी पर रह चुके हैं.




नवनियुक्त चेयरमैन सोहेल अख्तर रविवार को अपने पद की शपथ लेंगे. जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा है कि पार्टी द्वारा जताए गए भरोसे को वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे. उन्होंने यह भी दोहराया कि पूर्व में मिली हर जिम्मेदारी को पूरी कोशिश के साथ पूरा किया है. इस बार भी संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेंगे.


सोहेल अख्तर अंसारी का अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सोहेल अख्तर अंसारी 2017 में कैंट विधानसभा से विधायक रह चुके हैं. कांग्रेस द्वारा संगठन को सक्रिय करने के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है. संगठन की यह सक्रियता आगामी चुनावों में संभावित गठबंधन की स्थिति में राजनीतिक लाभ दिलाने में सहायक हो सकती है.

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी हैं. यह विभाग राज्य में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को उठाता है. यह कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है जो जमीनी स्तर पर अल्पसंख्यकों की चिंताओं के लिए काम करता है.

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