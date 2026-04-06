शॉर्ट सर्किट से उजड़ा गरीब का आशियाना; आग में जलकर राख हुई संपत्ति
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर की छत को थामे हुए लकड़ी की बल्लियां जलकर टूट गईं और छत भरभराकर नीचे गिर गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 8:50 PM IST
कानपुर: घाटमपुर तहसील क्षेत्र में रविवार देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक कच्चे मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इस अग्निकांड में एक गरीब परिवार की जीवन भर की कमाई, नकदी और राशन जलकर राख हो गया. आग इतनी भयानक थी कि उसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पीड़ित परिवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला और करीब 1.5 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हो गया.
सजेती थाना क्षेत्र के डोहंरू गांव में रघुवीर सिंह का परिवार रात में सोया हुआ था, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर की छत को थामे हुए लकड़ी की बल्लियां जलकर टूट गईं और छत भरभराकर नीचे गिर गई. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक घर के अंदर रखा अनाज और गृहस्थी का सारा सामान मलबे के ढेर में बदल चुका था.
सजेती थाना प्रभारी अनुज भारती ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, तुरंत टीम को मौके पर भेजा गया. उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग में पीड़ित का हजारों का आर्थिक नुकसान हुआ है.
घाटमपुर एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए, क्षेत्रीय लेखपाल को हुई क्षति का डीटेल में आकलन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही पीड़ित को दैवीय आपदा राहत कोष से उचित मुआवजा दिलाया जाएगा.
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