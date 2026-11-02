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कानपुर में सिख विरोधी दंगे के शहीदों की याद में बने शहीद चौक का लोकार्पण; मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अर्पित की श्रद्धांजलि

कानपुर का शहीद चौक जनता को समर्पित. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : शास्त्री नगर के चैन फैक्ट्री चौराहे पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले लोगों की याद में नया शहीद चौक बनकर तैयार हो गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने चौक का उद्घाटन किया और इसे सिख समाज को सौंप दिया. कानपुर में सिख विरोधी दंगे के दौरान मारे गए 127 बेकसूर सिखों के नाम लिखे गए हैं. इस मौके पर मंत्री ने पीड़ित परिवारों के सदस्यों महिंदर सिंह, जेएस अरोड़ा, हरिंदर पाल सिंह, हरजीत सिंह, अमनदीप सिंह और तिरलोच पाल सिंह को गुरु घर का सिरोपा देकर सम्मानित किया और उनके दुख-दर्द में साथ देने का भरोसा दिया.





मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि किसी एक इंसान की गलती का खमियाजा पूरी कौम को नहीं भुगतना चाहिए. 1984 की घटना बहुत ही दुखद थी. सरकार पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जो भी दोषी अभी तक बचे हुए हैं उन्हें पकड़कर जेल भेजा जाएगा.