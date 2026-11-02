कानपुर में सिख विरोधी दंगे के शहीदों की याद में बने शहीद चौक का लोकार्पण; मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अर्पित की श्रद्धांजलि
1984 के सिख विरोधी दंगे में कानपुर के 127 लोग शहीद हुए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:49 AM IST
कानपुर : शास्त्री नगर के चैन फैक्ट्री चौराहे पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले लोगों की याद में नया शहीद चौक बनकर तैयार हो गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने चौक का उद्घाटन किया और इसे सिख समाज को सौंप दिया. कानपुर में सिख विरोधी दंगे के दौरान मारे गए 127 बेकसूर सिखों के नाम लिखे गए हैं. इस मौके पर मंत्री ने पीड़ित परिवारों के सदस्यों महिंदर सिंह, जेएस अरोड़ा, हरिंदर पाल सिंह, हरजीत सिंह, अमनदीप सिंह और तिरलोच पाल सिंह को गुरु घर का सिरोपा देकर सम्मानित किया और उनके दुख-दर्द में साथ देने का भरोसा दिया.
मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि किसी एक इंसान की गलती का खमियाजा पूरी कौम को नहीं भुगतना चाहिए. 1984 की घटना बहुत ही दुखद थी. सरकार पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जो भी दोषी अभी तक बचे हुए हैं उन्हें पकड़कर जेल भेजा जाएगा.
पंजाब अकादमी के उपाध्यक्ष और सिख वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह छाबड़ा ने कहा कि 1984 में कांग्रेस सरकार के समय सिखों को ढूंढ-ढूंढकर निशाना बनाया गया था. अब मोदी और योगी सरकार में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है. छाबड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर सिख त्यौहार मनाना और वीर बाल दिवस को पूरे देश-दुनिया में पहचान दिलाना सिख समाज के लिए सम्मान की बात है.
गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि 1984 के बुरे वक्त में उन्होंने अपने आसपास रहने वाले सिख परिवारों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन मदद की थी. सिख समाज के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना है और वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे. सिख वेलफेयर सोसाइटी के महामंत्री डॉ. मनप्रीत सिंह भट्टी ने कार्यक्रम का संचालन किया. शुरुआत बलजीत कौर और गुरुद्वारा फुलवारी की बहनों द्वारा किए गए चौपाई साहिब के पाठ से हुई. इस दौरान सिख समाज के कई जाने-माने लोग और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे.