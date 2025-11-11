कैसे होगा माघ मेला 2026 का स्नान? कानपुर की गंगा में रोज गिर रहा 79.4 MLD गंदा पानी, क्या टैप होंगे नाले?
आईए ETV Bharat के Explainer में जानते हैं. गंगा को स्वच्छ करने के लिए कानपुर नगर निगम, जल निगम और जिला प्रशासन क्या कर रहा.
कानपुर: गंगा नदी को साफ रखने के लिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं. नमामि गंगे समेत कई योजनाओं पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है. लेकिन, हकीकत ये है कि गंगा मैली की मैली ही है. इसमें रोज शहर का गंदा पानी गिर रहा है.
औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात कानपुर नगर की बात करें तो यहां के 14 नाले पूरे शहर की गंदगी लेकर गंगा में प्रवाहित करते हैं. प्रतिदिन इन नालों के जरिए 79.4 एमएलडी गंदा पानी गंगा नदी में गिर रहा है और उसे मैली कर रहा है. ETV Bharat के Explainer में आईए जानते हैं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए नगर निगम, जल निगम, जिला प्रशासन क्या कर रहा है? माघ मेला 2026 तक क्या गंगा का पानी नहाने योग्य हो पाएगा?
इसकी पड़ताल करने के लिए ETV Bharat की टीम सीधे गंगा बैराज पर पहुंच गई. सोमवार की दोपहर करीब दो बजे गंगा बैराज के अटल घाट का नजारा बिल्कुल अलग था. यहां अंदर जाकर सीधे चलने पर जैसे ही घाट की सीमा खत्म होने लगती है, तो वहां से स्टील की ग्रिल के बगल से एक पुलियानुमा रास्ता गंगा किनारे की ओर बढ़ता है. इस रास्ते पर आगे चलेंगे तो दाई ओर सामने खुला क्षेत्र नाले को दिखाता है, जिसका गंदा पानी गंगा में गिर रहा था.
गंगा के पानी में ऊफनाया सफेद झाग, इसकी गंदगी दर्शाने के लिए काफी है. इससे कुछ आगे चलने पर रानीघाट का नाला भी नगर निगम, जल निगम, जिला प्रशासन के अफसरों को मुंह चिढ़ाते हुए गंगा में गिरता हुआ दिख रहा था. ईटीवी भारत की पड़ताल में अफसरों का झूठा सच कैमरे में कैद हुआ.
जल निगम, नगर निगम और जिला प्रशासन के अफसरों की ओर से शासन के अफसरों को ये बताया जाता है कि कानपुर में गंगा का पानी प्रदूषण मुक्त है. लेकिन, कड़वी सच्चाई इसके विपरीत है. यहां रोजाना 79.4 एमएलडी दूषित पानी सीधे गंगा में गिर रहा है. जल निगम के अफसरों का कहना है, जो नाले अनटैप हैं उनका पानी शोधित होकर गंगा में जाता है. लेकिन, जितनी क्षमता शोधन पंप की है, उससे कई गुना अधिक दूषित पानी गंगा में पहुंच रहा है.
जल निगम की ओर से 14 अनटैप नालों को टैप करने का प्लान तैयार: कुछ समय पहले ही जल निगम अफसरों ने गंगा में गिरने वाले नालों को टैप करने का प्लान तैयार किया था. तब इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 60 करोड़ रुपए थी. हालांकि, अब एक बार फिर से शहर के 14 अनटैप नालों को चिह्नित कर इन्हें टैप करने का प्लान बना है. इसके लिए जल निगम ने प्रोजेक्ट कॉस्ट 138 करोड़ रुपए रखी है. अफसरों का दावा है कि 18 माह में नालों को टैप कर दिया जाएगा.
नाले गंगा में सीधे न गिरें, ये किसकी जिम्मेदारी: यूपीपीसीबी (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत कुमार सुमन का कहना है कि नालों का पानी गंगा में न जाए इसके लिए पूरी जिम्मेदारी जल निगम की है. माघ मेला को देखते हुए यूपीपीसीबी की ओर से 6 नवंबर को ही नोटिस जल निगम अफसरों को भेजा जा चुका है. जिसमें सभी अनटैप्ड नालों का उल्लेख है. उनसे कहा गया, माघ मेला से पहले इनके पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए कवायद करें.
नालों को टैप करने का प्रस्ताव एनएमसीजी को भेजा: जल निगम के मुख्य अभियंता (ग्रामीण) सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि 14 अनटैप्ड नालों को टैप करने का प्रस्ताव नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) को 3 नवंबर को भेज दिया गया था. करीब 138 करोड़ रुपए खर्च कर इन नालों को टैप किया जाएगा. एनएमसीजी से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा. कंपनी का चयन भी कर लिया गया है. 18 माह में सभी नालों को टैप कर लिया जाएगा.
कब साफ होगी गंगा: श्रद्धालु अनिल बाजपेई का कहना है कि पिछले कई सालों से सुन रहे हैं गंगा साफ होगी. लेकिन, इस सरकार में यह मुमकिन नहीं लगता. गंगा को साफ करना है, तो लंदन की तर्ज पर गंगा के समानांतर एक नहर का निर्माण करें, जिससे नालों का पानी सीधे गंगा में न जाए.
नाले गंगा को कर रहे प्रदूषित: स्थानीय निवासी ईशान शुक्ला का कहना है कि कई सालों से परमट मंदिर आना हो रहा है. पहले गंगा का पानी वाकई साफ था. लेकिन, अब जो नाले का पानी गंगा में जाता है, उससे नदी दूषित हो रही है. परिवार के सदस्यों का यहां आकर मन खराब हो जाता है.
गंगा का जल आचमन लायक नहीं: स्थानीय निवासी गोल्डी साहू का कहना है कि कहा जाता था, गंगाजल का आचमन करना बहुत पवित्र होता है. पर, कानपुर में गंगा के पानी का रंग काला हो चुका है. नालों की गंदगी की वजह से गंगा का जल अब आचमन लायक नहीं है.
गंगा में नाले के पानी को गिरने से रोका जाना चाहिए: दुकानदार मनीष गुप्ता का कहना है कि मेरी परमट मंदिर पर मिठाई की दुकान है. सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, फिर गंगा की ओर जाते हैं. सभी लौटकर यह जरूर कहते हैं गंगा में जो नाले का पानी गिर रहा है इसे रोका जाना चाहिए.
माघ मेला से पहले नाले होंगे टैप: कानपुर मेयर प्रमिला पाण्डेय का कहना है कि गंगा में गिर रहे नालों की हकीकत मैं स्वयं देखूंगी. जिस विभाग की लापरवाही सामने होगी, उनसे संबंधित अफसरों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा. माघ मेला से पहले नालों को अस्थायी तौर पर टैप कराएंगे.
