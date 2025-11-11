ETV Bharat / state

कैसे होगा माघ मेला 2026 का स्नान? कानपुर की गंगा में रोज गिर रहा 79.4 MLD गंदा पानी, क्या टैप होंगे नाले?

कानपुर: गंगा नदी को साफ रखने के लिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं. नमामि गंगे समेत कई योजनाओं पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है. लेकिन, हकीकत ये है कि गंगा मैली की मैली ही है. इसमें रोज शहर का गंदा पानी गिर रहा है. औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात कानपुर नगर की बात करें तो यहां के 14 नाले पूरे शहर की गंदगी लेकर गंगा में प्रवाहित करते हैं. प्रतिदिन इन नालों के जरिए 79.4 एमएलडी गंदा पानी गंगा नदी में गिर रहा है और उसे मैली कर रहा है. ETV Bharat के Explainer में आईए जानते हैं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए नगर निगम, जल निगम, जिला प्रशासन क्या कर रहा है? माघ मेला 2026 तक क्या गंगा का पानी नहाने योग्य हो पाएगा? कानपुर में गंगा नदी की स्थिति पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) इसकी पड़ताल करने के लिए ETV Bharat की टीम सीधे गंगा बैराज पर पहुंच गई. सोमवार की दोपहर करीब दो बजे गंगा बैराज के अटल घाट का नजारा बिल्कुल अलग था. यहां अंदर जाकर सीधे चलने पर जैसे ही घाट की सीमा खत्म होने लगती है, तो वहां से स्टील की ग्रिल के बगल से एक पुलियानुमा रास्ता गंगा किनारे की ओर बढ़ता है. इस रास्ते पर आगे चलेंगे तो दाई ओर सामने खुला क्षेत्र नाले को दिखाता है, जिसका गंदा पानी गंगा में गिर रहा था. गंगा के पानी में ऊफनाया सफेद झाग, इसकी गंदगी दर्शाने के लिए काफी है. इससे कुछ आगे चलने पर रानीघाट का नाला भी नगर निगम, जल निगम, जिला प्रशासन के अफसरों को मुंह चिढ़ाते हुए गंगा में गिरता हुआ दिख रहा था. ईटीवी भारत की पड़ताल में अफसरों का झूठा सच कैमरे में कैद हुआ. जल निगम, नगर निगम और जिला प्रशासन के अफसरों की ओर से शासन के अफसरों को ये बताया जाता है कि कानपुर में गंगा का पानी प्रदूषण मुक्त है. लेकिन, कड़वी सच्चाई इसके विपरीत है. यहां रोजाना 79.4 एमएलडी दूषित पानी सीधे गंगा में गिर रहा है. जल निगम के अफसरों का कहना है, जो नाले अनटैप हैं उनका पानी शोधित होकर गंगा में जाता है. लेकिन, जितनी क्षमता शोधन पंप की है, उससे कई गुना अधिक दूषित पानी गंगा में पहुंच रहा है. जल निगम की ओर से 14 अनटैप नालों को टैप करने का प्लान तैयार: कुछ समय पहले ही जल निगम अफसरों ने गंगा में गिरने वाले नालों को टैप करने का प्लान तैयार किया था. तब इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 60 करोड़ रुपए थी. हालांकि, अब एक बार फिर से शहर के 14 अनटैप नालों को चिह्नित कर इन्हें टैप करने का प्लान बना है. इसके लिए जल निगम ने प्रोजेक्ट कॉस्ट 138 करोड़ रुपए रखी है. अफसरों का दावा है कि 18 माह में नालों को टैप कर दिया जाएगा.