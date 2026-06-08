आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में चार्जशीट तैयार, कई डॉक्टर आरोपी मिले
जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज प्राचार्य बोले-यहां जांच संभव नहीं. शासन के निर्देश पर कटा हाथ रेलबाजार थाने में रखवाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 10:28 AM IST
कानपुर : आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है. जांच पूरी होने के बाद अब दो दिनों के भीतर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी. वहीं चार्जशीट में एक बार फिर कृष्णा व पारस अस्पताल प्रबंधन को दोषी मानने के साथ ही दोनों अस्पतालों के कई डॉक्टर्स को आरोपी बनाया गया है.
बता दें, इस मामले में सीएमओ डाॅ. हरिदत्त नेमी की दूसरी बार पुलिस आयुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कृष्णा व पारस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. विवेचक की ओर से अस्पताल प्रबंधन से कई सवालों के जवाब मांगे गए थे. जिसमें प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी.
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि अस्पतालों से जुड़े नौ लोगों को बयान के लिए बुलाया गया था. जिसमें से छह ने अपने बयान दर्ज कराए. वादी के बयान, फुटेज, डॉक्टरों की राय व डॉक्टरों के बयानों से पुलिस को लापरवाही के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं. इसमें कृष्णा के चार और पारस के पांच डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरतने के दोषी मिले हैं.
प्राचार्य बोले जीएसवीएम में जांच संभव नहीं : जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. संजय काला का कहना है कि जिस हिस्टोपैथोलॉजी जांच की बात सीएमओ द्वारा कही गई थी. वह मेडिकल काॅलेज में संभव नहीं है. इसके लिए हमें लाखों टिश्यू पर काम करना होगा. जबकि हाथ की मौजूदा कंडीशन जानने के लिए फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी जांच जरूरी है. बहरहाल शासन के निर्देश पर कटे हाथ को रेल बाजार थाना में वापस रखवा दिया गया है. इस मामले की जानकारी कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों को भी दी गई है.
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