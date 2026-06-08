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आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में चार्जशीट तैयार, कई डॉक्टर आरोपी मिले

कानपुर : आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है. जांच पूरी होने के बाद अब दो दिनों के भीतर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी. वहीं चार्जशीट में एक बार फिर कृष्णा व पारस अस्पताल प्रबंधन को दोषी मानने के साथ ही दोनों अस्पतालों के कई डॉक्टर्स को आरोपी बनाया गया है.

बता दें, इस मामले में सीएमओ डाॅ. हरिदत्त नेमी की दूसरी बार पुलिस आयुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कृष्णा व पारस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. विवेचक की ओर से अस्पताल प्रबंधन से कई सवालों के जवाब मांगे गए थे. जिसमें प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी.

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि अस्पतालों से जुड़े नौ लोगों को बयान के लिए बुलाया गया था. जिसमें से छह ने अपने बयान दर्ज कराए. वादी के बयान, फुटेज, डॉक्टरों की राय व डॉक्टरों के बयानों से पुलिस को लापरवाही के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं. इसमें कृष्णा के चार और पारस के पांच डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरतने के दोषी मिले हैं.

