कानपुर में लूटपाट के बाद सीनियर टेक्नीशियन की मां की हत्या, शव के साथ की ऐसी हरकत
रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम के हसनपुर में हुई सनसनीखेज वारदात. घर पर अकेली थी महिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 7:40 AM IST
कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूटपाट के बाद अधेड़ महिला की हत्या कर दी. बदमाशों ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कुर्सी पर आराम की मुद्रा में रखकर फरार हो गए. देर रात जब किराएदार पानी भरने के लिए मोटर चलाने पहुंची तब घटना का पता चला. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि वारदात रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम के हसनपुर में हुई थी. महिला की पहचान उमा कुशवाहा (58) के रूप में हुई है. उमा अपने पति शिवमंगल कुशवाहा के साथ रहती थीं. शिवमंगल का मासवानपुर में बुक स्टॉल है. शिवमंगल के बड़े बेटे अमरीश ने कुछ ही दूरी पर मासवानपुर में मकान बनवा रखा है. छोटा बेटा आशीष दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर तैनात है.
मंगलवार रात करीब आठ बजे जब उनकी किराएदार पानी भरने के लिए मोटर चलाने पहुंची, तब उसने उमा कुशवाहा को कुर्सी पर बैठा देखा और काफी आवाज देने पर भी जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उसने तुरंत पति शिवमंगल को इसकी सूचना दी. शिवमंगल घर पहुंचे तो उन्हें लगा कि उमा को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन गौर से देखने पर उमा के गले पर काले-नीले निशान दिखाई दिए और कमरे का सामान बिखरा देखकर उन्हें लूटपाट के बाद हत्या किए जाने का शक हुआ.
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. घटना की सूचना मिलने पर रात करीब 11 बजे रावतपुर पुलिस और फॉरेसिंक टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि वारदात शाम करीब 7 बजे हुई थी. प्रारंभिक जांच में मकान में जबरन प्रवेश अथवा तोड़फोड़ के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं. घटना के कारणों एवं परिस्थितियों समेत सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है. शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
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