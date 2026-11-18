कानपुर IIPR के वैज्ञानिक खेतों पर जाकर दलहनी फसलों पर करेंगे शोध, 20 करोड़ रुपये मिला बजट
आईआईपीआर निदेशक डॉ. जीपी दीक्षित के अनुसार वैज्ञानिक तीन साल तक शोध कार्य करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:01 PM IST
कानपुर : भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) में पिछले कई माह में विभिन्न राज्यों से पहुंचे किसानों ने वैज्ञानिकों से परेशानियां साझा की थीं. इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें फसल खराब होने की थीं. वाटर लागिंग के कारण अरहर, चना समेत तमाम दलहनी फसलों के सड़ने और उनमें उकठा रोग जैसी शिकायतें थीं. अब आईआईपीआर के वैज्ञानिकों ने तय किया कि वह किसानों संग सीधे खेतों तक पहुंचेंगे.
आईआईपीआर के निदेशक डॉ. जीपी दीक्षित ने बताया कि बजट की कमी होने के चलते इस तरह के शोध और किसानों की मदद करना संभव नहीं था. इस मामले की जानकारी कृषि मंत्रालय तक पहुंची तो वहां से आईआईपीआर को 20 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है. अब आगामी तीन साल तक संस्थान के वैज्ञानिक विभिन्न राज्यों में किसानों के पास जाएंगे. जहां किसानों की परेशानियों का अध्ययन करने के साथ दलहनी फसलों से जुड़ी दिक्कतों के समाधान पर शोध करेंगे.
अरहर की फसल में अधिक पानी से आ जाती सड़न, चने में लगती कई बीमारियां : डॉ. जीपी दीक्षित ने बताया, किसानों ने जो परेशानियां साझा की थीं, उनमें मुख्य रूप से अरहर की फसल में अधिक पानी से सड़न रोग का लगना, चने की फसल में उकठा रोग का लगना, हाइब्रिड बीजों से अधिक पैदावार का बढ़ाना समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। इसी तरह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये जानकारी भी वरिष्ठ वैज्ञानिक किसानों को देंगे।
अब नई वैरायटियां तैयार कर रहे वैज्ञानिक, जल्द कई का नोटिफिकेशन जारी होगा : आईआईपीआर के निदेशक डा.जीपी दीक्षित ने बताया, अब वरिष्ठ वैज्ञानिक रोजाना नई वैरायटियां तैयार कर रहे हैं। संस्थान में पिछले करीब 25-30 सालों से अरहर, चना, मसूर की तमाम किस्मों को विकसित किया गया। हालांकि, जैसे-जैसे वैरायटियों में दिक्कतें आती हैं तो उनसे बेहतर किस्म को अगली बार तैयार किया जाता है। बोले, अब जो नई वैरायटी तैयार हो रही हैं उन्हें पूरी तरह से रोगमुक्त रखा जा रहा है। जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से कुछ वैरायटियों का नोटिफिकेशन जारी होगा.
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