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कानपुर IIPR के वैज्ञानिक खेतों पर जाकर दलहनी फसलों पर करेंगे शोध, 20 करोड़ रुपये मिला बजट

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (IIPR) ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) में पिछले कई माह में विभिन्न राज्यों से पहुंचे किसानों ने वैज्ञानिकों से परेशानियां साझा की थीं. इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें फसल खराब होने की थीं. वाटर लागिंग के कारण अरहर, चना समेत तमाम दलहनी फसलों के सड़ने और उनमें उकठा रोग जैसी शिकायतें थीं. अब आईआईपीआर के वैज्ञानिकों ने तय किया कि वह किसानों संग सीधे खेतों तक पहुंचेंगे.

जानकारी देते आईआईपीआर के निदेशक डॉ. जीपी दीक्षित . (Video Credit : ETV Bharat) आईआईपीआर के निदेशक डॉ. जीपी दीक्षित ने बताया कि बजट की कमी होने के चलते इस तरह के शोध और किसानों की मदद करना संभव नहीं था. इस मामले की जानकारी कृषि मंत्रालय तक पहुंची तो वहां से आईआईपीआर को 20 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है. अब आगामी तीन साल तक संस्थान के वैज्ञानिक विभिन्न राज्यों में किसानों के पास जाएंगे. जहां किसानों की परेशानियों का अध्ययन करने के साथ दलहनी फसलों से जुड़ी दिक्कतों के समाधान पर शोध करेंगे.

