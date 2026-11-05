कानपुर आने-जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी: खुला सरैंया रेलवे ओवर ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत
कानपुर में गंगा बैराज के पास बने सरैंया रेलवे ओवर ब्रिज को आम जनता के लिए खोल दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:08 PM IST
कानपुर: अगर आप लखनऊ, उन्नाव या रायबरेली से होकर कानपुर शहर में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो अब आपको गंगा पुल के लंबे जाम में नहीं फंसना पड़ेगा. राहगीरों और वाहन चालकों की इस बरसों पुरानी परेशानी को खत्म करने के लिए बेहद राहत भरा कदम उठाया गया है.
अब गंगा बैराज वाले मोड़ से अंदर मुड़ते ही वाहन सवार कुछ ही दूरी पर बने नए सरैंया रेलवे ओवर ब्रिज के सहारे बेहद आसानी से कानपुर पहुंच रहे हैं. आमजन और यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए सरैंया आरओबी को आधिकारिक रूप से चालू कर दिया गया है.
दीपावली के ट्रैफिक को देखते हुए तुरंत लिया गया फैसला: कानपुर के मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने इस पुल को जनता के लिए खोले जाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि दीपावली के पावन पर्व पर सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है. त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद शासन से तारीख तय कराकर इस ओवर ब्रिज का औपचारिक लोकार्पण कराया जाएगा. गुरुवार सुबह जैसे ही आम लोगों को इस पुल के शुरू होने की खबर मिली, गाड़ियों ने बिना किसी देरी के नए आरओबी पर फर्राटा भरना शुरू कर दिया.
राहगीरों के चेहरे पर छाई खुशी और झंझट से मिली निजात: गुमटी नंबर पांच के रहने वाले विशाल वर्मा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर उन्नाव जाना पड़ता है. पहले इस रेलवे क्रॉसिंग के बंद रहने से घंटों जाम में जूझना पड़ता था, लेकिन अब गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं. वहीं काकादेव निवासी शिवेष सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह लखनऊ जाना था और मन में डर था कि कहीं क्रॉसिंग पर ट्रैफिक न मिल जाए. मगर जैसे ही वे गंगा बैराज पहुँचे और पुल को चालू पाया, तो बेहद आसानी से अपना सफर पूरा कर सके.
जाजमऊ पुल पर घटेगा लोड और बसों का नया रूट: एनएचएआई के निदेशक पंकज यादव ने बताया कि सरैंया आरओबी पर ट्रैफिक शुरू होने से जाजमऊ गंगा पुल पर वाहनों का भारी दबाव काफी कम हो जाएगा. इससे विभाग को जाजमऊ पुल की जरूरी मरम्मत का काम तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कम ट्रैफिक रहने से काम में कोई बाधा नहीं आएगी. दूसरी ओर रोडवेज के आरएम महेश कुमार ने जानकारी दी कि दीपावली के बाद लखनऊ और रायबरेली की बसों का संचालन भी इसी सरैंया आरओबी से कराया जाएगा. इस नई व्यवस्था से शहर में आने-जाने वाले हजारों यात्रियों का समय बचेगा और सफर बेहद आरामदायक हो जाएगा.
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