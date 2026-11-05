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कानपुर आने-जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी: खुला सरैंया रेलवे ओवर ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत

लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली से कानपुर आने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: अगर आप लखनऊ, उन्नाव या रायबरेली से होकर कानपुर शहर में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो अब आपको गंगा पुल के लंबे जाम में नहीं फंसना पड़ेगा. राहगीरों और वाहन चालकों की इस बरसों पुरानी परेशानी को खत्म करने के लिए बेहद राहत भरा कदम उठाया गया है.

अब गंगा बैराज वाले मोड़ से अंदर मुड़ते ही वाहन सवार कुछ ही दूरी पर बने नए सरैंया रेलवे ओवर ब्रिज के सहारे बेहद आसानी से कानपुर पहुंच रहे हैं. आमजन और यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए सरैंया आरओबी को आधिकारिक रूप से चालू कर दिया गया है.

एनएचएआई निदेशक पंकज यादव (Video Credit: ETV Bharat) दीपावली के ट्रैफिक को देखते हुए तुरंत लिया गया फैसला: कानपुर के मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने इस पुल को जनता के लिए खोले जाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि दीपावली के पावन पर्व पर सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है. त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद शासन से तारीख तय कराकर इस ओवर ब्रिज का औपचारिक लोकार्पण कराया जाएगा. गुरुवार सुबह जैसे ही आम लोगों को इस पुल के शुरू होने की खबर मिली, गाड़ियों ने बिना किसी देरी के नए आरओबी पर फर्राटा भरना शुरू कर दिया.