ETV Bharat / state

साली ने देखा छेड़छाड़ का सपना, जीजू गए 19 दिन के लिए जेल, 7 साल बाद कोर्ट से बरी

कानपुर: बिठूर में रहने वाले एयरफोर्स कर्मी को अदालत ने छेड़छाड़ के एक गंभीर मामले में 7 साल बाद बेगुनाह करार दिया है. एयरफोर्स कर्मी पर साली ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इसकी वजह से उन्हें जेल भी काटनी पड़ी थी. हालांकि कोर्ट में बाद में साली ने बयान दिया कि उसने अपने जीजू पर गलतफहमी की वजह से छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखवाई थी. यह महज एक सपना और दवाई का साइड इफेक्ट था.





क्या है पूरा मामला: यह पूरा मामला फरवरी 2019 का है. जब एयरफोर्स कर्मी अनुराग शुक्ला की शादी हुई थी. शादी के बाद उनकी 15 साल की नाबालिग साली उनके साथ रहने कानपुर आई थी. 8 मार्च 2019 की रात को साली ने अचानक शोर मचाया और आरोप लगाया कि उसके जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अगस्त 2019 में एफआईआर दर्ज की और एयरफोर्स कर्मी को जेल भेज दिया था. पुलिस ने जांच के बाद पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. 19 दिन तक अनुराग को जेल में रहना पड़ा. इसके बाद उन्होंने यह केस लड़ा और अपना पक्ष रखा.



साली ने कोर्ट में अब ये सफाई दी: मामले में सबसे बड़ा मोड़ दिसंबर 2021 में आया जब ट्रायल के दौरान साली ने कोर्ट में गवाही दी. उसने जज के सामने साफ कहा कि उस रात उसने एंटीबायोटिक दवा ली थी जिससे वह गहरी नींद में थी. उसे सपने में ऐसा महसूस हुआ कि जीजू ने उसे पकड़ लिया है और इसी भ्रम में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था. उसने अदालत में स्वीकार किया कि असल में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी और यह सब दवा के असर और सपने के कारण पैदा हुई गलतफहमी थी. इसके बाद लड़की के पिता और बड़ी बहन ने भी कोर्ट में माना कि भ्रम की वजह से केस दर्ज कराया गया था.



7 साल बाद ससम्मान बरी: अनुराग शुक्ला ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह मामला केवल सपने तक सीमित नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिन बाद ही उनके ससुर उन पर अपनी संपत्ति पत्नी और साली के नाम करने का दबाव बना रहे थे. जब उन्होंने मना किया, तो उन्हें इस झूठे केस में फंसाया गया. इस झूठे आरोप की वजह से अनुराग को 7 साल तक भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ा, समाज में उनकी बदनामी हुई और वायुसेना की नौकरी में उनका प्रमोशन भी रुक गया. अब तमाम गवाहों और बयानों को देखने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने अनुराग को ससम्मान बरी कर दिया है.



ये भी पढ़ेंः लखनऊ में एलपीजी गैस के लिए जूझते लोग, बुकिंग के बावजूद नहीं मिल रहा सिलेंडर, जानिए कैसे मिलेगा?

