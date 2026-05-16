कानपुर: सजेती में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, विदाई के अगले ही दिन दूल्हे ने किया सुसाइड
सजेती थाना क्षेत्र के गुरैयनपुर गांव में दुल्हन की विदाई कराकर लौटे 21 वर्षीय दूल्हे कमलेश निषाद ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 3:13 PM IST
कानपुर: कानपुर के सजेती थानाक्षेत्र के गुरैयनपुर गांव में एक घर में शादी की खुशियां उस वक्त चीख-पुकार में बदल गईं, जब दुल्हन की विदाई कराकर लौटे 21 वर्षीय दूल्हे ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. शुक्रवार शाम को ही बारात दुल्हन को सम्मान के साथ विदा कराकर वापस अपने घर लौटी थी. इसके बाद शनिवार सुबह गांव के बाहर दूल्हे का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
सूरत से शादी के लिए आया था कमलेश: दूल्हे की पहचान कमलेश निषाद (21) के रूप में हुई है, जो गुजरात के सूरत शहर में एक निजी नौकरी करता था. वह हाल ही में अपनी शादी के तय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ही सूरत से अपने पैतृक गांव आया हुआ था. बीते 14 मई को उसकी बारात हमीरपुर जिले के हरेठा गांव गई थी, जहां हिंदू रीति-रिवाज से अंजलि के साथ उसकी शादी संपन्न हुई थी. शुक्रवार शाम को जब यह नवविवाहित जोड़ा सकुशल अपने घर पहुंचा, तो उस समय तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था.
रात को अचानक लापता हुआ दूल्हा: रात करीब 9 बजे कमलेश अचानक किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया. देर रात तक जब वह काफी समय बीतने के बाद भी वापस नहीं लौटा, तो चिंतित परिजनों ने उसकी हर जगह तलाश शुरू की. रात के अंधेरे के कारण परिजनों को उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल सका और वे परेशान रहे. शनिवार सुबह जब कुछ ग्रामीण रोजमर्रा की तरह खेतों की तरफ गए, तो उन्होंने गांव के बाहर कमलेश का शव देखा.
सदमे में आई नई नवेली दुल्हन: शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई. बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे परिजनों ने भारी मन से शव की शिनाख्त कमलेश के रूप में की. शादी के अगले ही दिन दूल्हे की अचानक मौत की खबर से पूरा परिवार और नई नवेली दुल्हन गहरे सदमे में हैं. परिजनों का कहना है कि घर में किसी तरह का कोई विवाद या तनाव नहीं था, जिससे वे इस आत्मघाती कदम की वजह नहीं समझ पा रहे हैं.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही पुलिस: सजेती थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि पुलिस टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर हर एंगल से बारीकी से जांच-पड़ताल की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही और वास्तविक कारणों का पूरी तरह पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
यह भी पढ़ें- रामपुर DM पर विवादित बयान केस में सपा दिग्गज़ पूर्व मंत्री आज़म खान को 2 साल की सज़ा