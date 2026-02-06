ETV Bharat / state

कानपुर सागर हाईवे के जाम में फंसे मरीज की मौत; 20 मिनट की दूरी पर था अस्पताल

परिजन उसे वापस शादी वाले घर ले गए. रात करीब 3 बजे दोबारा संजय की हालत बिगड़ी. परिजन फिर से सीएचसी मौदहा पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया.

जाम में फंसे रहने से मौत: शाम को अचानक संजय की तबीयत बिगड़ गई और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगीं. परिजन तत्काल सीएचसी मौदहा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया और इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया.

शादी समारोह में पहुंचा था युवक: मृतक की पहचान संजय यादव (33) के तौर पर हुई है. वह जलालपुर थाना क्षेत्र के धौहल बुजुर्ग गांव में चंदा डेरा के निवासी थे. बुधवार को मौदहा कोतवाली क्षेत्र के मझगंवा गांव में अपनी पत्नी मैना की बुआ की लड़की की शादी में शामिल होने पहुंचे थे.

इससे पहले भी इस हाइवे पर गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत भी जाम में फंसने की वजह से हो गई थी. 19 जनवरी 2025 को सुमेरपुर-हमीरपुर के बीच करीब 26 घंटे लंबा जाम लगा था. उसी जाम में गर्भवती महिला के पेट में पल रहे शिशु की मौत हो गई थी.

जहां पर मरीज की मौत हुई, वहां से जिला अस्पताल हमीरपुर की दूरी करीब 20 किलोमीटर है. सामान्य ट्रैफिक रहने पर यह दूरी 20 से 25 मिनट में पूरी हो जाती है, लेकिन जाम की वजह से कार को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिला और मरीज ने दम तोड़ दिया.

हमीरपुर: कानपुर-सागर हाईवे पर गुरुवार रात को भीषण जाम लगा. कमजोर ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से सुमेरपुर-हमीरपुर के बीच कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. इसी जाम में फंसे गंभीर मरीज की समय से इलाज न मिलने की वजह से मौत हो गई.

परिजन मरीज को कार से हमीरपुर ले जा रहे थे, लेकिन सुमेरपुर और हमीरपुर के बीच हाईवे पर लगे भीषण जाम में वाहन फंस गया. जाम में फंसे रहने के दौरान संजय की हालत और बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

गुरुवार रात को हाइवे पर लगा जाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

रिश्तेदारों ने क्या बताया: मृतक के भाई बब्बू यादव ने बताया कि जाम में देर हुई और समय पर इलाज नहीं मिल सका जिसकी वजह से संजय की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि शाम को तबीयत खराब होने की सूचना आई थी. बाद में बताया गया कि उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है. जब वह कमरिया के पास पहुंचे, तभी सूचना मिली कि संजय की मौत हो चुकी है.

मृतक के साढ़ू शिवम ने बताया कि वह भी शादी में मौजूद थे. शाम को संजय की अचानक तबीयत खराब हुई और मुंह से खून आया. सीएचसी मौदहा में इलाज के बाद उसे ठीक बताया गया, लेकिन रात करीब तीन बजे दोबारा खून की उल्टी हुई. इसके बाद सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया. हमीरपुर ले जाते समय सुमेरपुर के पास जाम में फंसने से संजय की मौत हो गई.

संजय यादव की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है. पत्नी मैना, तीन वर्षीय बेटी परी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना ने एक बार फिर हाइवे पर ट्रैफिक प्रबंधन, आपातकालीन मरीजों के लिए रास्ता खोलने और रात की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गुरुवार रात को हाइवे पर लगा जाम. (Photo Credit: ETV Bharat)



कई लोग जाम में फंसे: हमीरपुर व्यापार मंडल के महामंत्री राकेश साहू ने बताया कि वह परिवार के साथ शादी से लौट रहे थे. रात में हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ था. उनके बगल में एक वाहन में मरीज था, जो घंटों जाम में फंसा रहा. संतोष सचान ने बताया कि वह कानपुर बारात में गए थे. लौटते समय रात करीब एक बजे दुर्गा मोड़ के पास दो घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे.



क्या कहते हैं जिम्मेदार: सीओ ट्रैफिक राजेश कंवल ने बताया कि शाम के समय बेतवा पुल पर एक ट्रक खराब हो गया था, जिसे हटवाया गया. रात में कुछ ट्रक चालक सड़क किनारे वाहन खड़े करके सो गए थे, जिन्हें हटाया गया. बीच-बीच में जाम की स्थिति बनी रही और रात दो-तीन बजे के करीब जाम लगा था. उन्होंने कहा कि सुमेरपुर क्षेत्र में पूरी तरह जाम नहीं था, लेकिन यातायात दबाव अधिक था.



जलालपुर थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है और घटना की जांच की जा रही है. रात में हाईवे पर जाम लगा था. परिजनों ने बताया कि किसी कारण संजय की तबीयत बिगड़ गई थी. फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

