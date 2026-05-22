बाबा साहेब की प्रतिमाओं के सुंदरीकरण के लिए 500 करोड़ स्वीकृत : डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल
उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया दलितों का सच्चा हितैषी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 10:17 AM IST
कानपुर : उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्व चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर कानपुर पहुंचे. यहां उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने योगी सरकार द्वारा दलित समाज और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान में किए गए ऐतिहासिक कार्यों का ब्योरा साझा किया.
डॉ. निर्मल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलितों के सच्चे मित्र और हितैषी हैं. सीएम योगी के कार्यकाल में न केवल दलित समाज का वास्तविक सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि संविधान निर्माता डॉ. आंबेडकर के सम्मान को भी नई ऊंचाई मिली. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में डॉ. आंबेडकर का चित्र अनिवार्य रूप से लगवाने का कार्य किया. लखनऊ के ऐशबाग में डॉ. आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणाधीन है. इस केंद्र में बाबा साहेब की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. साथ ही यहां विशाल पुस्तकालय, संग्रहालय, विपस्सना केन्द्र और आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रेक्षागृह का निर्माण भी तेजी से चल रहा है.
सफाई कर्मचारियों के कल्याण की चर्चा करते हुए डॉ. निर्मल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय की योजना ने उत्तर प्रदेश में हाथ से मैला उठाने की सदियों पुरानी कुप्रथा पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है. अब सफाईकर्मियों को समाज में सम्मानजनक जीवन मिल रहा है. सरकार ने अब सीवर सफाई की व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित और आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत बिना उचित सुरक्षा उपकरणों के सफाईकर्मियों को सीवर में उतारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि सीवर सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया है.