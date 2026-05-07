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कानपुर में 3000 करोड़ रुपये का हेरफेर करने वाला महफूज गिरफ्तार, बनाई थी GST की कई बोगस फर्म

कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े और हवाला नेटवर्क से जुड़े बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है. पुलिस ने मास्टरमाइंड महफूज आलम उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 68 खातों में तीन हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी की है.

गुरुवार को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया, फरवरी में एक लूट की घटना हुई थी, लेकिन मामले में केस दर्ज नहीं कराया गया. पुलिस लूट की रकम और उससे जुड़े खातों की पड़ताल कर रही थी, तभी करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ.

100 से ज्यादा बैंक खातों का इस्तेमाल : जांच में पता चला कि महफूज आलम ने अलग-अलग बैंकों में 68 से ज्यादा खातों का इस्तेमाल कर करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन किया. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया, जांच में यह भी सामने आया कि महफूज भोले-भाले मजदूरों, बेरोजगार युवकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर फर्जी फर्म और बैंक खाते खुलवाता था. इन खातों के जरिए हवाला कारोबार, GST फ्रॉड और स्लॉटर हाउस से जुड़े आर्थिक अपराधों के लिंक भी सामने आए हैं.

GST की बोगस फर्में बनाईं : पूछताछ में आरोपी महफूज ने बताया, उसने कई लोगों के खाते खुलवाए थे. साथ ही GST की तमाम बोगस फर्में तैयार की थी. शहर के कई स्लॉटर हाउस व स्क्रैप के कारोबार से जो रकम इकट्ठा हो जाती थी उसे इन खातों में ट्रांसफर कर देते थे. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी के तार दिल्ली, उप्र, पं.बंगाल, पंजाब समेत कई अन्य राज्यों तक जुड़े हैं. उसके सभी कनेक्शंस को अब पुलिस टीम खंगाल रही है.