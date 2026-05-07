ETV Bharat / state

कानपुर में 3000 करोड़ रुपये का हेरफेर करने वाला महफूज गिरफ्तार, बनाई थी GST की कई बोगस फर्म

आरोपी के तार दिल्ली, उप्र, पं.बंगाल, पंजाब समेत कई अन्य राज्यों तक जुड़े हैं. उसके सभी कनेक्शंस को अब पुलिस टीम खंगाल रही है.

पुलिस ने आरोपी महफूज को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी महफूज को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Media Cell, Commissionerate Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े और हवाला नेटवर्क से जुड़े बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है. पुलिस ने मास्टरमाइंड महफूज आलम उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 68 खातों में तीन हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी की है.

गुरुवार को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया, फरवरी में एक लूट की घटना हुई थी, लेकिन मामले में केस दर्ज नहीं कराया गया. पुलिस लूट की रकम और उससे जुड़े खातों की पड़ताल कर रही थी, तभी करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ.

100 से ज्यादा बैंक खातों का इस्तेमाल : जांच में पता चला कि महफूज आलम ने अलग-अलग बैंकों में 68 से ज्यादा खातों का इस्तेमाल कर करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन किया. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया, जांच में यह भी सामने आया कि महफूज भोले-भाले मजदूरों, बेरोजगार युवकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर फर्जी फर्म और बैंक खाते खुलवाता था. इन खातों के जरिए हवाला कारोबार, GST फ्रॉड और स्लॉटर हाउस से जुड़े आर्थिक अपराधों के लिंक भी सामने आए हैं.

GST की बोगस फर्में बनाईं : पूछताछ में आरोपी महफूज ने बताया, उसने कई लोगों के खाते खुलवाए थे. साथ ही GST की तमाम बोगस फर्में तैयार की थी. शहर के कई स्लॉटर हाउस व स्क्रैप के कारोबार से जो रकम इकट्ठा हो जाती थी उसे इन खातों में ट्रांसफर कर देते थे. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी के तार दिल्ली, उप्र, पं.बंगाल, पंजाब समेत कई अन्य राज्यों तक जुड़े हैं. उसके सभी कनेक्शंस को अब पुलिस टीम खंगाल रही है.

GST अधिकारियों की लेंगे मदद : पुलिस आयुक्त ने कहा, इतनी अधिक राशि की जांच के लिए हम आयकर व जीएसटी विभाग के अफसरों की मदद लेंगे. इन विभागों की ओर से भी आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है, वह कराया जाएगा. आरोपी द्वारा जो फर्जी तरीके से लोगों संग धोखाधड़ी कर फर्जी खाते खुलवाए गए उन सभी खाताधारकों से भी बात करके कई अन्य धाराओं में हम मुकदमा दर्ज करेंगे.

आरोपी का साला मेहताब व बेटे अरेस्ट : चकेरी पुलिस ने सोमवार को आरोपी महफूज के साले मेहताब व उसके बेटे मासूम को अरेस्ट करके जेल भेजा था. पुलिस को पता लगा था कि महफूज के सारे कामों में मेहताब व उसका बेटा बराबर से साथ देता था. पेंटर, प्लंबर स्तर के लोगों को ये फर्जी ढंग से अपने जाल में फंसाकर उनका खाता खुलवाते थे. फिर उन खातों में करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शंस किए जाते थे.

बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्ध : पुलिस आयुक्त ने कहा, आरोपियों ने सारे खाते निजी बैंकों में खुलवाए. अब इसमें जो आगे जांच होगी, उसमें बैंककर्मियों की भूमिका पर भी फोकस किया जाएगा. अगर किसी बैंक कर्मी की संलिप्तता मिलती है, तो उसे जेल भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : नैमिषारण्य में बनेगा आधुनिक पिलग्रिम इंटरप्रिटेशन सेंटर, 3.72 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

TAGGED:

KANPUR RS 3000 CRORE FRAUD
KANPUR FRAUD MAHFUZ ALAM
KANPUR NEWS
कानपुर में महफूज आलम गिरफ्तार
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.