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कानपुर में नवरात्र पर रूट डायवर्जन, इस इलाके में 9 दिन बदला रहेगा ट्रैफिक

कानपुर: शारदीय नवरात्र, दुर्गापूजा और विजयादशमी के पर्व पर शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. शहर के व्यस्त और संवेदनशील बारादेवी मंदिर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा डायवर्जन प्लान लागू किया है. यह व्यवस्था आज सुबह चार बजे से 20 अक्टूबर को दशहरा समापन तक लागू रहेगी.





बारादेवी और गौशाला चौराहा पर डायवर्जन

यातायात विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मार्गों में फेरबदल किया गया है.





