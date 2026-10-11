कानपुर में नवरात्र पर रूट डायवर्जन, इस इलाके में 9 दिन बदला रहेगा ट्रैफिक
शारदीय नवरात्र, दुर्गापूजा और विजयादशमी के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने लागू की नई व्यवस्था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:29 AM IST
कानपुर: शारदीय नवरात्र, दुर्गापूजा और विजयादशमी के पर्व पर शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. शहर के व्यस्त और संवेदनशील बारादेवी मंदिर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा डायवर्जन प्लान लागू किया है. यह व्यवस्था आज सुबह चार बजे से 20 अक्टूबर को दशहरा समापन तक लागू रहेगी.
बारादेवी और गौशाला चौराहा पर डायवर्जन
यातायात विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मार्गों में फेरबदल किया गया है.
- बारादेवी चौराहा से रूट: बारादेवी चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहनों को सीधे गौशाला की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी.ऐसे सभी वाहन साइड नंबर-1 से होते हुए अपने निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना हो सकेंगे.
- गौशाला चौराहा से रूट: गौशाला चौराहा की ओर से आने वाला कोई भी वाहन सीधे बारादेवी चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा. इन वाहनों को डायवर्ट कर गौशाला चौराहा से सोटे बाबा हनुमान मंदिर या थाना किदवई नगर के रास्ते से निकाला जाएगा, ताकि जाम की स्थिति न बने.
एम्बुलेंस को प्राथमिकता देने की विशेष अपील
यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों और शहरवासियों से अनुरोध किया है कि वे त्योहार के दौरान यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें. इसके साथ ही एक बेहद संवेदनशील और मानवता भरा संदेश देते हुए प्रशासन ने कहा है कि सड़क पर चलते समय यदि कहीं एम्बुलेंस नजर आए, तो उसे तुरंत प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दें.
किसी भी असुविधा पर इन नंबरों पर करें संपर्क
त्योहार के दौरान यदि किसी भी यात्री या चालक को मार्ग या यातायात को लेकर कोई असुविधा होती है, तो वे तुरंत ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.
- ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर: 9305104340
- ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर: 9305104387
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