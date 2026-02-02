कानपुर रोहित सुसाइड केस; क्षेत्रीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, जानें-पूरा मामला

ETV Bharat / state

पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में गुरुवार को युवक रोहित गौर ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली थी.

कानपुर नगर : पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में गुरुवार को एक युवक रोहित गौर (23) ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी. आत्महत्या से पहले रोहित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था. जिसमें उसने अपनी आपबीती सुनाई थी और न्याय न मिलने का दर्द साझा किया था. इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा कर न्याय की गुहार लगाई थी. इसी कड़ी में रविवार को क्षेत्रीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर न्याय की मांग दोहराई.

बता दें, रोहित सुसाइड केस में धर्म परिवर्तन के कथित दबाव का मामला सामने आया है. इसके बावजूद घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है. परिजनों के मुताबिक रोहित 26 जनवरी को अपनी छोटी बहन से मिलने लखनऊ के लिए घर से निकला था. शाम को जब वह अपनी बहन के पास पहुंचा तो काफी उदास और डरा हुआ था. पूछने पर रोहित ने बताया कि कुछ लोग उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं. इस संबंध में पुलिस से शिकायत भी की थी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई.



पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया था कि परिजन युवक को अस्पताल ले गए थे. उस समय पुलिस को सूचना नहीं दी गई. बाद में एक समाचार पत्र में युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जाने से परिजनों को काफी कष्ट हुआ. जिसके विरोध में जाम लगाकर मुआवजे की मांग की थी. प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस की दो टीमें चारबाग रेलवे स्टेशन एवं संबंधित स्थानों पर जाकर जांच-पड़ताल कर रही हैं. जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

