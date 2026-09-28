ETV Bharat / state

कानपुर की संकरी गलियों में रोबोट और ड्रोन बुझाएंगे आग, तीन हजार लीटर पानी ले जाने की होगी क्षमता

सीएफओ बोले कानपुर में मॉडर्नाइजेशन की दिशा में कवायद जारी है. बहुत जल्द धरातल पर काम देखने को मिलेगा.

कानपुर में में रोबोट और ड्रोन बुझाएंगे आग.
कानपुर में में रोबोट और ड्रोन बुझाएंगे आग. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : अग्निशमन विभाग के पास ऐसे वाहन हैं जो आग पर बहुत जल्द अग्निकांड पर काबू पाने में सक्षम होंगे. फायर सर्विस विभाग को फोम टेंडर, 2500 लीटर, तीन हजार लीटर क्षमता वाले वाहन मिलने जा रहे हैं. जिनकी मदद से फायर सर्विस विभाग के कर्मी आगजनी की घटनाओं पर काबू पा सकेंगे. कुछ दिनों पहले शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शोरूम में हुए भीषण अग्निकांड के बाद चीफ फायर आफिसर दीपक शर्मा ने ऐसी ही दावा किया था.

जानकारी देते कानपुर सीएफओ दीपक शर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

सीएफओ दीपक शर्मा ने कहा कि कानपुर में गर्मी का सीजन तो छोड़ दीजिए. सर्दी और बारिश के दौरान भी अग्निकांड के मामले अचानक ही सामने आते हैं. जिसमें जवानों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है. अग्निकांडों के लिहाज से कानपुर बेहद संवेदनशील शहर है. इसलिए मुख्यालय से लगातार मॉडर्न तकनीक पर आधारित वाहन हमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इनमें 42 व 72 मीटर ऊंचाई वाले हाइड्रोलिक वाहन, 22 हजार लीटर क्षमता वाला वाटर बाउजर वाहन समेत अन्य वाहन शामिल हैं.

कानपुर में हुए अग्निकांड.
कानपुर में हुए अग्निकांड. (Photo Credit : ETV Bharat)


सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया, कानपुर में अधिकतर बाजार वाले क्षेत्र ऐसे हैं जो संकरी गलियों में हैं. वहां पर अगर कोई घटना या हादसा होगा तो अब हम ढाई हजार और तीन हजार लीटर पानी की क्षमता वाले वाहन भेज सकेंगे. इसके अलावा मोटर साइकिलें भी कर्मियों को दी गई हैं. अब आने वाले समय में कानपुर के अंदर रोबोट व ड्रोन से आग पर काबू पाने के लिए काम शुरू होगा. इसके लिए विभागीय कर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : कानपुर में भीषण अग्निकांड : 4 मंजिला मकान में लगी आग, फायरकर्मियों ने 9 लोगों की बचाई जान

यह भी पढ़ें : कानपुर में अग्निकांड ; केमिकल फैक्ट्री में फटे कई ड्रम, दमकलकर्मी समेत 6 लोग झुलसे

TAGGED:

CFO KANPUR
FIRES EXTINGUISHER
कानपुर में अग्निकांड
KANPUR FIRE INCIDENTS
ROBOTS AND DRONES EXTINGUISH FIRES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.