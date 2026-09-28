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कानपुर की संकरी गलियों में रोबोट और ड्रोन बुझाएंगे आग, तीन हजार लीटर पानी ले जाने की होगी क्षमता

कानपुर में में रोबोट और ड्रोन बुझाएंगे आग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : अग्निशमन विभाग के पास ऐसे वाहन हैं जो आग पर बहुत जल्द अग्निकांड पर काबू पाने में सक्षम होंगे. फायर सर्विस विभाग को फोम टेंडर, 2500 लीटर, तीन हजार लीटर क्षमता वाले वाहन मिलने जा रहे हैं. जिनकी मदद से फायर सर्विस विभाग के कर्मी आगजनी की घटनाओं पर काबू पा सकेंगे. कुछ दिनों पहले शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शोरूम में हुए भीषण अग्निकांड के बाद चीफ फायर आफिसर दीपक शर्मा ने ऐसी ही दावा किया था.